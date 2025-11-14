Anuncian cierre de oficinas de Seguridad Vial el próximo lunes en Juárez

Publicidad - LB2 -

El cierre aplica por día inhábil; exhortan a la ciudadanía a tomar precauciones.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Coordinación General de Seguridad Vial informó que sus oficinas administrativas permanecerán cerradas el próximo lunes 18 de noviembre, con motivo del día inhábil por el aniversario de la Revolución Mexicana. La dependencia exhortó a la ciudadanía a tomar previsiones si requieren realizar algún trámite relacionado con el área.

Este cierre incluye la suspensión de atención al público en trámites administrativos como la expedición de constancias, liberación de vehículos, pagos de infracciones y otros servicios que comúnmente se ofrecen en sus instalaciones ubicadas sobre la calle Heroico Colegio Militar. Las actividades se reanudarán de manera normal el martes 19 de noviembre, en los horarios habituales.

Pese al cierre de oficinas, la dependencia aseguró que las labores operativas y de campo se mantendrán activas durante todo el día festivo. Elementos de Seguridad Vial continuarán con patrullajes preventivos y acciones de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad para garantizar el orden y la seguridad en la circulación vehicular.

Autoridades reiteraron que los servicios de emergencia y atención a incidentes viales no se verán afectados, por lo que cualquier reporte podrá hacerse a través del número de emergencias 911 o directamente a los agentes en campo. Asimismo, se mantendrá presencia especial en zonas con alta afluencia de personas, dado que algunos ciudadanos aprovecharán el día para actividades recreativas.

Cabe recordar que el tercer lunes de noviembre se establece como día de asueto oficial en conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana, según lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo. Esta fecha se traslada cada año para propiciar fines de semana largos y fomentar la actividad turística en el país.

La Coordinación General de Seguridad Vial agradeció la comprensión de los ciudadanos y recomendó a quienes tengan pendientes administrativos que acudan antes del viernes 15 o bien, esperen al martes 19 para realizar sus gestiones. También se recomienda consultar las plataformas digitales del Gobierno Municipal para mayor información.

