Anuncian cierre de la calle Manuel Gutiérrez Nájera por obras de mantenimiento de Ferromex

La Coordinación General de Seguridad Vial informa a la ciudadanía que, a partir del próximo jueves 21 de agosto, la calle Noruega permanecerá cerrada en ambos sentidos, de sur a norte y de norte a sur, en su cruce con las vías del tren.

Ciudad Juárez, Chih .- Dicho cierre tendrá una duración aproximada de dos semanas a partir de la fecha mencionada y obedece a las obras de mantenimiento que realizará la empresa Ferromex en esa zona.

Por lo anterior, se hace un llamado especial a los conductores que circulan por la calle Manuel Gutiérrez Nájera, ya que quienes bajan del Eje Vial Juan Gabriel también resultarán afectados por estas labores.

Seguridad Vial sugiere a los automovilistas, a fin de disminuir las afectaciones al tránsito vehicular, utilizar la calle Suecia y la calle España para incorporarse a la calle Sevilla, de manera que se pueda desfogar el tráfico vial que de ahí se genere.

También se les recuerda a los usuarios regulares de esta zona: tomar vías alternas con anticipación, respetar los señalamientos viales y atender las indicaciones de los policías viales, con miras a mantener una circulación segura y ordenada para todos.

La corporación trabaja “Por una mejor cultura vial”, con el fin de disminuir incidentes, crear conciencia y responsabilidad al momento de transitar por las diversas vialidades de nuestra ciudad.

