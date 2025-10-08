Anuncian campaña “Mil Sonrisas Otoño 2025” para cirugías de labio y paladar hendido en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El Club Rotario Juárez Paso del Norte realizará las intervenciones en el Hospital FEMAP del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Club Rotario Juárez Paso del Norte anunció la próxima edición de su campaña de cirugías “Mil Sonrisas Otoño 2025”, iniciativa que brinda atención médica gratuita a niñas y niños con labio y/o paladar hendido. El programa busca mejorar la calidad de vida de pacientes de escasos recursos mediante procedimientos quirúrgicos realizados por especialistas voluntarios.

El presidente del Club Rotario, José Eduardo Haw Zamora, expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud, instituciones y medios de comunicación que han respaldado el proyecto a lo largo de los años, y reiteró el compromiso de la organización de continuar transformando vidas a través del trabajo conjunto.

De acuerdo con el calendario difundido, la rueda de prensa de presentación se realizará el lunes 13 de octubre a las 9:00 de la mañana en Sanborns del Triunfo. Las valoraciones médicas tendrán lugar el sábado 18 de octubre a partir de las 8:30 a.m. en el Parque Central Poniente, en el área de la biblioteca.

La programación de cirugías se llevará a cabo el 25 de octubre, mientras que los procedimientos quirúrgicos se realizarán los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre, en el Hospital FEMAP, ubicado en calle Malecón 788, en la zona centro de Ciudad Juárez.

La campaña “Mil Sonrisas”, reconocida por su impacto social, reúne cada año a médicos, enfermeras, voluntarios y organizaciones que aportan su tiempo y recursos para ofrecer esperanza a menores con malformaciones faciales. Desde su creación, el programa ha beneficiado a cientos de familias en la frontera norte.

El Club Rotario Juárez Paso del Norte reiteró su invitación a instituciones, especialistas y ciudadanos solidarios a sumarse a esta edición, bajo el lema de servicio que ha caracterizado al movimiento rotario: “Dar de sí antes de pensar en sí.”