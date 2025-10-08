Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 6, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 8, 2025 | 12:54
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Anuncian campaña “Mil Sonrisas Otoño 2025” para cirugías de labio y paladar hendido en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff
    Publicidad - LB2 -

    El Club Rotario Juárez Paso del Norte realizará las intervenciones en el Hospital FEMAP del 30 de octubre al 1 de noviembre.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Club Rotario Juárez Paso del Norte anunció la próxima edición de su campaña de cirugías “Mil Sonrisas Otoño 2025”, iniciativa que brinda atención médica gratuita a niñas y niños con labio y/o paladar hendido. El programa busca mejorar la calidad de vida de pacientes de escasos recursos mediante procedimientos quirúrgicos realizados por especialistas voluntarios.

    El presidente del Club Rotario, José Eduardo Haw Zamora, expresó su agradecimiento a los profesionales de la salud, instituciones y medios de comunicación que han respaldado el proyecto a lo largo de los años, y reiteró el compromiso de la organización de continuar transformando vidas a través del trabajo conjunto.

    - Publicidad - HP1

    De acuerdo con el calendario difundido, la rueda de prensa de presentación se realizará el lunes 13 de octubre a las 9:00 de la mañana en Sanborns del Triunfo. Las valoraciones médicas tendrán lugar el sábado 18 de octubre a partir de las 8:30 a.m. en el Parque Central Poniente, en el área de la biblioteca.

    La programación de cirugías se llevará a cabo el 25 de octubre, mientras que los procedimientos quirúrgicos se realizarán los días 30 y 31 de octubre, así como el 1 de noviembre, en el Hospital FEMAP, ubicado en calle Malecón 788, en la zona centro de Ciudad Juárez.

    La campaña “Mil Sonrisas”, reconocida por su impacto social, reúne cada año a médicos, enfermeras, voluntarios y organizaciones que aportan su tiempo y recursos para ofrecer esperanza a menores con malformaciones faciales. Desde su creación, el programa ha beneficiado a cientos de familias en la frontera norte.

    El Club Rotario Juárez Paso del Norte reiteró su invitación a instituciones, especialistas y ciudadanos solidarios a sumarse a esta edición, bajo el lema de servicio que ha caracterizado al movimiento rotario: “Dar de sí antes de pensar en sí.”

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa? ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dudes en enviarnos un correo

    ¿Valoras nuestro trabajo? Apóyanos con tu patrocinio.
    https://www.adiario.mx/patrocinios/

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Estado

    Son siete los agentes de la SSPE internados por ataque en Moris

    Además, se informó oficialmente que la cifra de muertos es de tres por esta...
    Juárez / El Paso

    Detienen a sujeto por tener colgada a una perrita en la Chaveña

    La perrita fue resguardada y puesto bajo la supervisión de personal de la Dirección...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.