Anuncian cambio en horario de atención en Centro de Verificación ubicado en oficinas de Ecología

Debido a que mañana se llevará a cabo la Carrera de la Amistad, la Dirección de Ecología cambiará el horario de atención en el Centro de Verificación Vehicular número 1, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar y calle Universidad.
Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, dio a conocer que el cambio se hace únicamente mañana domingo 7 de septiembre, debido a que se llevará a cabo la Carrera de la Amistad, por parte del Instituto Municipal del Deporte.
Señaló que aunque el Centro de Verificación atiende todos los domingos de 9:00 a.m a 1:00 p.m, mañana domingo estará atendiendo a partir de las 10:00 y hasta la 13:00 horas.
El funcionario pidió la comprensión de los juarenses ya que motivo de la carrera se cerrará esa vialidad y abrirá hasta las 10:00 de la mañana.
Comentó que a partir del lunes el Centro de Verificación Vehicular número 1 atenderá en horario regular.
