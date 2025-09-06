Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 6, 2025 | 16:48
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Anuncian cambio en horario de atención en Centro de Verificación ubicado en oficinas de Ecología

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Debido a que mañana se llevará a cabo la Carrera de la Amistad, la Dirección de Ecología cambiará el horario de atención en el Centro de Verificación Vehicular número 1, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar y calle Universidad.

    Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, dio a conocer que el cambio se hace únicamente mañana domingo 7 de septiembre, debido a que se llevará a cabo la Carrera de la Amistad, por parte del Instituto Municipal del Deporte.

    Señaló que aunque el Centro de Verificación atiende todos los domingos de 9:00 a.m a 1:00 p.m, mañana domingo estará atendiendo a partir de las 10:00 y hasta la 13:00 horas.

    - Publicidad - HP1

    El funcionario pidió la comprensión de los juarenses ya que motivo de la carrera se cerrará esa vialidad y abrirá hasta las 10:00 de la mañana.

    Comentó que a partir del lunes el Centro de Verificación Vehicular número 1 atenderá en horario regular.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    LOS ANALISTAS 040 | Informe de Pérez Cuéllar

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  En este episodio 40 de...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Noroeste

    Despliega Protección Civil acciones por inundaciones en Nuevo Casas Grandes

    La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informa que, ante las fuertes inundaciones registradas...
    Deportes

    Inhabilitan a Gabriel Ponce para el juego 7 de la final Dorados-Indios

    De momento es el castigo que se le aplica al lanzador profesional, en tanto...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.