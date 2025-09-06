Anuncian cambio en horario de atención en Centro de Verificación ubicado en oficinas de Ecología

Publicidad - LB2 -

Debido a que mañana se llevará a cabo la Carrera de la Amistad, la Dirección de Ecología cambiará el horario de atención en el Centro de Verificación Vehicular número 1, ubicado en la avenida Heroico Colegio Militar y calle Universidad.

Ciudad Juárez, Chih .- El titular de la dependencia, César René Díaz Gutiérrez, dio a conocer que el cambio se hace únicamente mañana domingo 7 de septiembre, debido a que se llevará a cabo la Carrera de la Amistad, por parte del Instituto Municipal del Deporte.

Señaló que aunque el Centro de Verificación atiende todos los domingos de 9:00 a.m a 1:00 p.m, mañana domingo estará atendiendo a partir de las 10:00 y hasta la 13:00 horas.

- Publicidad - HP1

El funcionario pidió la comprensión de los juarenses ya que motivo de la carrera se cerrará esa vialidad y abrirá hasta las 10:00 de la mañana.

Comentó que a partir del lunes el Centro de Verificación Vehicular número 1 atenderá en horario regular.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.