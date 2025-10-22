Movil - LB1A -
octubre 22, 2025
    octubre 22, 2025 | 15:30
    Juárez / El Paso

    Anuncian “Borrón y Cuenta Nueva” con descuentos de hasta 65%

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    De acuerdo al secretario de Hacienda de Gobierno del Estado, el programa inicia el 1 de noviembre y concluirá en enero del 2026.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Gobierno del Estado, anunció el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, en el cual habrá un descuento de hasta el 65% en multas vehiculares.

    De acuerdo con el secretario de Hacienda en el Estado de Chihuahua, José de Jesús Granillo Vázquez, detalló que el programa se implementará a partir del 1 de noviembre en toda la entidad y concluirá el 31 de enero del 2026.

    Explicó que los descuentos irán del 65 % en noviembre y concluirán con el 50 % en enero.

    Descuentos por mes:
    • 65% en noviembre
    • 55% en diciembre
    • 50% en enero

    Apuntó que quienes tengan rezagos pueden acudir la oficina de Recaudación de Rentas de sus respectivos municipios.

    EL PODCAST 084 | La Mejor del Mundo

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Dale like, comenta y comparte este episodio.
