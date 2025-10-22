Anuncian “Borrón y Cuenta Nueva” con descuentos de hasta 65%

Publicidad - LB2 -

De acuerdo al secretario de Hacienda de Gobierno del Estado, el programa inicia el 1 de noviembre y concluirá en enero del 2026.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Gobierno del Estado, anunció el programa “Borrón y Cuenta Nueva”, en el cual habrá un descuento de hasta el 65% en multas vehiculares.

De acuerdo con el secretario de Hacienda en el Estado de Chihuahua, José de Jesús Granillo Vázquez, detalló que el programa se implementará a partir del 1 de noviembre en toda la entidad y concluirá el 31 de enero del 2026.

Explicó que los descuentos irán del 65 % en noviembre y concluirán con el 50 % en enero.

Descuentos por mes:

• 65% en noviembre

• 55% en diciembre

• 50% en enero

Apuntó que quienes tengan rezagos pueden acudir la oficina de Recaudación de Rentas de sus respectivos municipios.

