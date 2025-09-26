Anuncia Sheinbaum presupuesto directo para pueblos indígenas y destaca inversión social en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La presidenta detalló programas como salud casa por casa y los alcances de los apoyos del Bienestar en la entidad.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Raúl Ruiz) – Durante su visita oficial a Ciudad Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó una serie de avances y nuevas estrategias de política social, entre ellas la implementación de un presupuesto directo para comunidades indígenas, así como la consolidación de programas de salud casa por casa y el alcance de los apoyos federales en el estado de Chihuahua.

En su discurso desde el Estadio Juárez Vive, la mandataria federal describió el modelo de atención médica comunitaria domiciliaria, que busca garantizar el acceso a servicios de salud a personas en situación de vulnerabilidad, particularmente en zonas rurales y urbanas marginadas. Este programa es una de las apuestas centrales de su administración en materia de salud preventiva y atención primaria.

Más adelante, anunció que su gobierno impulsará un presupuesto directo destinado a comunidades indígenas, con el objetivo de que puedan autogestionar recursos para obras y proyectos prioritarios, sin depender de intermediarios ni trámites centralizados. “Los pueblos originarios deben tener voz y decisión sobre cómo se invierte el dinero que les corresponde”, afirmó.

Sheinbaum también presentó las cifras de personas beneficiadas en Chihuahua por los programas sociales, señalando que en la entidad se atiende a casi un millón de personas a través de diferentes esquemas de Bienestar, con una inversión acumulada de 25 mil 607 millones de pesos.

Estos datos se enmarcaron dentro del recuento que hizo la presidenta sobre las razones por las que ha disminuido la pobreza en el país, señalando al aumento del salario mínimo y los programas sociales como las dos principales causas.

La jornada en Ciudad Juárez forma parte de la gira nacional de la presidenta para presentar su modelo de gobierno, centrado en la continuidad de la Cuarta Transformación con un enfoque de justicia social, equidad y proximidad comunitaria. El evento congregó a más de 15 mil personas y estuvo marcado por mensajes de unidad, reconocimiento institucional y participación ciudadana.