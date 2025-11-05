Anuncia Protección Civil arranque de la campaña “Santa Bombero” con apoyo del Club Bravos

Publicidad - LB2 -

Ciudadanía podrá obtener boletos para el partido Bravos vs Querétaro a cambio de un juguete nuevo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección General de Protección Civil, a través del Departamento de Bomberos, anunció el inicio de la tradicional campaña “Santa Bombero”, una iniciativa solidaria que busca recolectar juguetes nuevos para llevar alegría a niñas y niños de escasos recursos durante la próxima temporada navideña. El arranque oficial será este viernes 7 de noviembre, con el apoyo del Club Bravos de Ciudad Juárez.

Como parte de esta colaboración, el equipo de fútbol donó 200 boletos para el partido Bravos vs Querétaro, que se jugará ese mismo día a las 6:00 de la tarde en el Estadio Olímpico Benito Juárez. A cambio, la ciudadanía podrá obtener una entrada entregando un juguete nuevo en la Estación Central de Bomberos (Estación 1), ubicada en la avenida Heroico Colegio Militar #1725, en la zona de El Chamizal.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, agradeció al Club Bravos por sumarse nuevamente a esta causa y destacó que esta acción marca el inicio de una serie de actividades que buscan fortalecer el tejido social y el espíritu comunitario de cara a las fiestas decembrinas.

“Agradecemos al Club Bravos por sumarse nuevamente a esta noble causa. Este tipo de gestos refuerzan el compromiso social y la unión de nuestra comunidad para lograr una Navidad más alegre para muchas niñas y niños”, señaló el funcionario.

La campaña Santa Bombero es una de las acciones de mayor tradición en Ciudad Juárez, organizada año con año por el Departamento de Bomberos con el propósito de entregar juguetes durante diciembre en colonias de alta vulnerabilidad. Además de la colecta en la Estación Central, se prevé que otras estaciones de bomberos también funcionen como centros de acopio conforme avance la campaña.

Las personas interesadas podrán acudir a entregar juguetes las 24 horas del día. El único requisito para recibir un boleto al partido es que el juguete sea nuevo y no bélico, es decir, sin representar violencia, en concordancia con el enfoque positivo de la campaña.

Desde la dependencia se hizo un llamado a las y los juarenses para participar activamente en esta iniciativa, destacando que cada donación representa una sonrisa para un niño o niña en situación vulnerable.

“Súmate a Santa Bombero y hagamos juntos una Navidad con más sonrisas”, concluyó Rodríguez, quien adelantó que en los próximos días se anunciarán otras actividades de la campaña, como recorridos y entregas de regalos por parte del personal de Bomberos, acompañado de Santa Claus.

