    septiembre 2, 2025 | 15:59
    Anuncia Pérez Cuéllar puente elevado en Juan Gabriel y Zaragoza

    POR Redacción ADN / Staff.
    Además, este año se iniciará con la construcción del Parque Norponiente con una inversión de 300 mdp en ambas obras.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, anunció que este año iniciarán con la construcción de un puente elevado en el cruce ferroviario ubicado en Eje Vial Juan Gabriel y Zaragoza, además del inicio del Parque Norponiente.

    El edil, indicó que para el inicio de cada una de las obras se destinarán 75 millones de pesos, y que el año entrante, para su conclusión, se invertirán cantidades iguales.

    “Este año está proyectado iniciar con la construcción del puente en eje vial Juan Gabriel y Zaragoza, destinando los primeros 75 millones de pesos y el año entrante la misma cantidad”, anunció el presidente Cruz Pérez Cuéllar.

    “La idea es que ambas obras comiencen este mismo año”, explicó.

    Manifestó que, para la construcción del puente elevado, es necesario un permiso de Ferromex, tramite, que según dijo, ya está en marcha.

    El alcalde no señaló fecha para el inicio de ambas obras, y su información fue generalizada, pero lo que si dejó en claro, que ambas edificaciones iniciaran este 2025.

