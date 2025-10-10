Anuncia el CBP construcción de “muro inteligente” en El Paso

Publicidad - LB2 -

Son 10 nuevos contratos que añadirán más de 200 millas de barreras y tecnología avanzada en los sectores de California, Arizona, Nuevo México y Texas.

El Paso, Texas (ADN/Arturo Hernández) .- El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos anunciaron la adjudicación de 10 contratos de construcción por un total de 4,500 millones de dólares, destinados a ampliar el “Muro Inteligente” (Smart Wall) a lo largo de la frontera con México.

El Muro Inteligente es un sistema de seguridad fronteriza que combina barreras de acero, barreras en el río, caminos de patrulla, luces, cámaras y tecnología de detección avanzada para brindar a los agentes de la Patrulla Fronteriza las mejores herramientas para detener el tráfico ilegal.

Entre los proyectos destacan tramos en San Diego y El Centro (California), Yuma y Tucson (Arizona), El Paso y Del Río (Texas y Nuevo México), y el Valle del Río Grande (Texas). La empresa BCCG Joint Venture encabeza la mayoría de las licitaciones, junto con Fisher Sand & Gravel Co. y Barnard Spencer JV.

La secretaria del DHS, Kristi Noem, emitió además dos nuevas exenciones regulatorias para acelerar la construcción en los sectores de San Diego y El Paso, eliminando retrasos burocráticos.

De acuerdo a la información del Departamento de Seguridad Nacional y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, de estos 4 mil 500 millones de dólares, alrededor de 2 mil millones corresponden a 3 contratos para la frontera de El Paso, Texas, y Santa Teresa con Ciudad Juárez, como parte del agregado de 370 kilómetros de barreras y casi 640 kilómetros de tecnología.

“Durante años, Washington habló de seguridad fronteriza, pero no cumplió. Este presidente cambió eso. El Muro Inteligente significa más kilómetros de barreras, más tecnología y más capacidad para nuestros agentes en el terreno. Así es como se toma el control de la frontera”, declaró el comisionado de la CBP, Rodney Scott.

Proyectos en El Paso

Los contratos incluyen tres proyectos en El Paso, siendo los siguientes:

. – Proyecto El Paso 1:

Adjudicado a BCCG Joint Venture, por $155,106,328 para la sustitución de aproximadamente 11 kilómetros de la antigua barrera en el Área de Responsabilidad de Santa Teresa por un nuevo Muro Inteligente y la finalización de aproximadamente 35 kilómetros de infraestructura vial de la Patrulla Fronteriza en el sector de El Paso, en el área de Nuevo México.

. – Proyecto El Paso 2:

Adjudicado a Barnard Spencer Joint Venture, por $578,926,000 para la construcción de aproximadamente 37 kilómetros de un nuevo Muro Inteligente y aproximadamente 130 kilómetros de infraestructura vial en Nuevo México, en la zona de Santa Teresa.

. – Proyecto El Paso 3: Adjudicado a BCCG Joint Venture por $850,361,073 para la construcción de aproximadamente 67 kilómetros de un nuevo muro fronterizo principal, aproximadamente 9.6 kilómetros de un nuevo muro fronterizo secundario y la finalización de aproximadamente 74 kilómetros de sistemas en El Paso, Texas.

