Anuncia Conalep curso de inglés para transportistas que cruzan hacia EEUU

Publicidad - LB2 -

El Gobierno del Estado, a través del Centro de Idiomas del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua (Conalep), anunció el lanzamiento del curso especializado de inglés para transportistas, dirigido a operadores mexicanos que cruzan hacia Estados Unidos.

Ciudad Juárez, Chih .- Este programa tiene como objetivo fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los participantes, mejorando su seguridad, eficiencia operativa y oportunidades laborales.

Óscar René Nieto, enlace de la Dirección General Zona Norte, destacó que el curso responde a una necesidad creciente en el sector del transporte internacional, donde el dominio del idioma inglés es esencial para interactuar con autoridades, comprender documentos legales, atender clientes y enfrentar situaciones de emergencia.

- Publicidad - HP1

Además, señaló que el programa busca reducir el estrés que enfrentan los transportistas al operar en un entorno extranjero.

El curso se ofrece en dos niveles: Principiante (A1-A2) e Intermedio (B1), con una duración de 12 semanas por nivel. Cada semana incluye tres horas de formación, para un total de 36 horas por nivel en modalidad mixta, con sedes en Chihuahua y Ciudad Juárez, e incluye acceso a una plataforma digital con ejercicios interactivos y simulaciones.

La metodología se basa en un enfoque comunicativo y práctico, con materiales adaptados al contexto del transporte internacional. Los participantes realizarán actividades de simulación, lectura de documentos reales y ejercicios de conversación aplicados a su labor diaria.

Al concluir, los operadores recibirán una constancia oficial emitida por el Centro de Idiomas del Conalep Chihuahua, válida ante empresas y autoridades como respaldo de su capacitación.

Deyanira Gómez, coordinadora estatal del Centro de Idiomas, indicó que el Conalep continuará con el impulso a la educación técnica y especializada como motor de desarrollo económico y herramienta para transformar la vida de los trabajadores.

Para mayor información sobre el curso de inglés, las personas interesadas pueden comunicarse al teléfono (656) 202-21-59.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.