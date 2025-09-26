Anuncia Claudia Sheinbaum equipo permanente de asfalto para reparar carreteras federales en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La presidenta también destacó obras en vivienda, salud, educación y guarderías; Juárez y la Sierra Tarahumara, entre las regiones prioritarias.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de su primer informe de gobierno y durante su visita oficial a Ciudad Juárez, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la asignación de un equipo permanente de pavimentación para atender de manera continua las carreteras federales de Chihuahua, medida que busca resolver una de las principales demandas en materia de infraestructura en el estado.

“Vamos a destinar un equipo completo de pavimentación para las carreteras federales de Chihuahua… Ya llegó. Es moderno, con maquinaria de asfalto, y se quedará aquí de manera permanente para mejorar todas las vías federales”, expresó Sheinbaum durante su mensaje, acompañada por la gobernadora Maru Campos Galván.

Entre otros anuncios, destacó la construcción de 16 caminos artesanales en la Sierra Tarahumara, así como la modernización de la Aduana de Ciudad Juárez, una obra clave para el dinamismo económico y la eficiencia en el comercio internacional.

En materia hídrica, confirmó la tecnificación de dos distritos de riego, con una inversión de mil millones de pesos, orientada al fortalecimiento del campo y el aprovechamiento sustentable del agua en regiones agrícolas del estado.

Sobre el tema de vivienda, Sheinbaum informó que se llevará a cabo la construcción de 31 mil viviendas para familias que ganan menos de dos salarios mínimos, en coordinación con INFONAVIT y la Comisión Nacional de Vivienda. También se contempla la cancelación o condonación de deudas para derechohabientes del FOVISSSTE e INFONAVIT, como parte de un programa de justicia social.

En cuanto a educación, anunció la construcción de un nuevo plantel de preparatoria para 1,080 estudiantes en Juárez, así como la reconstrucción de dos más. Además, se instalará un campus de la Universidad Rosario Castellanos y una escuela de enfermería del IMSS en Guachochi.

Un punto clave de su discurso fue la recuperación de las guarderías del IMSS, ahora bajo el modelo de Centros de Educación y Cuidado Infantil. En Ciudad Juárez se construyen cinco nuevos centros en colaboración con el gobierno municipal. “Es una deuda histórica con las mujeres de la maquila que no tienen dónde dejar a sus pequeñitos. Son gratuitos y dignos”, afirmó.

Finalmente, Sheinbaum confirmó la creación de un Polo de Bienestar en San Jerónimo, la aplicación de un Plan de Justicia para la Sierra Tarahumara, el impulso a Centros Libres para Mujeres y la implementación de apoyos a connacionales a través de la red consular de México en el extranjero.

La presidenta cerró su visita con una clara promesa: continuar invirtiendo en el norte del país con proyectos sociales, infraestructura, justicia y bienestar, reforzando el mensaje de que Chihuahua está presente en la agenda nacional del nuevo sexenio.