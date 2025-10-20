Anuncia alcalde fondo de 100 mdp para mejorar escuelas primarias

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó que el próximo año se destinará un fondo de 100 millones de pesos para el mantenimiento y mejora de escuelas primarias, recurso que se ejercerá a través del programa del Presupuesto Participativo.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la conferencia de prensa semanal, el alcalde destacó que este apoyo busca fortalecer la infraestructura educativa y atender las necesidades más urgentes de los planteles.

Explicó que algunas de las obras ganadoras del Presupuesto Participativo se incluirán en el presupuesto del 2026, con el propósito de garantizar recursos suficientes para su ejecución.

Pérez Cuéllar subrayó que el trabajo del Presupuesto Participativo es permanente en Ciudad Juárez y que actualmente continúan las entregas de obras correspondientes al ejercicio 2024.

En otro tema, informó que las labores de bacheo se realizan tanto de día como de noche para acelerar los avances, mientras que las obras del Parque Suroriente mantienen su desarrollo conforme a lo programado.

De acuerdo con el informe de la Dirección General de Obras Públicas, desde la última semana de septiembre se han cubierto cerca de 5 mil baches en distintos puntos de la ciudad.

