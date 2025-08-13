Anuncia alcalde “Cero Tolerancia” para poli-municipales corruptos

Publicidad - LB2 -

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- Frente a los hechos en donde se han visto involucrados elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, reafirmó la política de “Cero Tolerancias” contra irregularidades en la corporación.

En el caso más reciente, hace un par de días en un Oxxo de la colonia Jardines de Aragón, fueron abatidos dos agentes municipales, quienes se dijo, eran escoltas de Ulises Nache Trujillo, identificado como objetivo prioritario por autoridades de México y Estados Unidos por ser presunto líder del grupo delictivo “La Línea”.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado en la Zona Norte, Nache, alias “Delta 1” o “El Principal”, estaba bajo investigación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y agencias estadounidenses.

“No vamos a encubrir a nadie”, dijo el alcalde.

“La ciudadanía debe tener la certeza de que actuaremos con firmeza”, sostuvo.

Manifestó que la investigación deberá esclarecer si se encontraban realizando actividades irregulares, ya que no estaban en funciones al momento del ataque.

Indicó que en los últimos cuatro años se ha separado de la Policía Municipal a casi 400 elementos por conductas indebidas.

