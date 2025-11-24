Analizan regidores de Juárez simplificación de trámites y combate al acoso callejero

Publicidad - LB2 -

Las propuestas serán presentadas en la próxima Sesión de Cabildo como parte de la agenda municipal.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco de la Sesión Previa de Cabildo número 29, regidores del Ayuntamiento de Ciudad Juárez analizaron este lunes diversos temas que serán llevados a votación en la próxima sesión formal, destacando entre ellos la propuesta de simplificación de trámites en dependencias clave y un exhorto al Gobierno del Estado para fortalecer acciones contra el acoso callejero.

Durante la reunión, presidida por el secretario del Ayuntamiento, Héctor Rafael Ortiz Orpinel, se presentó el dictamen elaborado por la Comisión de Gobernación que propone medidas para facilitar los trámites administrativos que se realizan en las direcciones de Ecología, Protección Civil y Desarrollo Urbano.

La regidora Sandra Marbel Valenzuela Martínez, coordinadora de la Comisión, explicó que el objetivo es hacer más accesibles y eficientes los servicios municipales, eliminando obstáculos burocráticos que afectan a la ciudadanía. “Estas acciones le apuestan a un Gobierno más eficiente, donde hacer trámites no sea un dolor de cabeza, sino algo mucho más accesible”, señaló.

Por su parte, Ortiz Orpinel agregó que avanzar en la modernización y simplificación administrativa permitirá a Ciudad Juárez integrarse de manera más efectiva en el polo de desarrollo económico que ha sido impulsado desde la presidencia de la República. “Este es uno de los pasos necesarios para crecer y estar a la altura de los retos que plantea la nueva etapa de desarrollo regional”, afirmó.

En otro punto de la sesión, la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez presentó una propuesta para que el Cabildo exhorte a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, a fortalecer las acciones contra el acoso callejero hacia las mujeres. La intención es que se garantice la aplicación efectiva de las sanciones ya contempladas en la ley y se impulsen campañas de prevención.

“El acoso callejero no es una falta menor, es una forma de violencia que limita el derecho de las mujeres a vivir en espacios públicos de forma segura”, enfatizó la regidora Mendoza Rodríguez, al argumentar que el Ayuntamiento debe sumarse activamente a los esfuerzos para erradicar esta problemática.

Ambas propuestas serán sometidas a votación en la próxima Sesión de Cabildo, como parte de una agenda que busca mejorar la relación del gobierno con la ciudadanía y responder a demandas sociales como el acceso a servicios públicos eficientes y la seguridad de las mujeres en el espacio urbano.

El Ayuntamiento de Juárez reiteró que continuará trabajando desde sus distintas comisiones en iniciativas que abonen al desarrollo institucional, el bienestar comunitario y la gobernanza con perspectiva de derechos.

