Analizan en Mesa de Seguridad estrategias para combatir el homicidio

El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, encabezó la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, junta en la que se mencionó que se analizan las estrategias para enfrentar los últimos homicidios que se han presentado.

Ciudad Juárez, Chih .- Durante la reunión, en la que estuvieron presentes los tres órdenes de Gobierno, se consideró que esta ola de violencia se debe a la venta de cristal, pues hay grupos criminales que no están de acuerdo con la venta de este tipo de estupefacientes.

“Va a haber una reunión operativa más tarde para hacer algunos replanteamientos y ver lo que tenemos que hacer, pero básicamente lo que nosotros percibimos es que estos hechos, así como los que se presentaron a principios de mes están directamente con la venta de “cristal”, dijo el alcalde.

Los homicidios presentan un alza debido a que grupos criminales están peleando entre sí y las autoridades trabajaran coordinadamente para que estos y otros delitos vayan a la baja, se indicó en la reunión.

Durante la Meza para la Construcción de la Paz, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que en la última semana detuvieron a 248 personas por delitos del fuero común y 12 por el federal.

Se logró asegurar doce armas cortas de fuego, así como 82 cartuchos y once cargadores, además se detuvo a 25 personas por delitos contra la salud y se aseguraron 52 dosis de droga.

En tanto que el coordinador general de Seguridad Vial, Jesús Manuel García Reyes, informó que en esta última semana las infracciones que más se cometieron fue no respetar la luz roja del semáforo, exceso de velocidad, no respetar la señal gráfica de alto, utilizar el teléfono celular mientras se conduce y no respetar la línea de los puentes internacionales.

El director general de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que en la última semana el Departamento de Bomberos atendió 169 servicios, el Departamento de Rescate 121, además de las atenciones a los albergues de la ciudad.

Personal del Instituto Municipal de las Mujeres informó que en los últimos siete días atendieron a 26 mujeres de nuevo ingreso, la mayoría de ellas en un promedio de edad de 18 a 44 años y son atendidas por cuestiones de violencia psicológica, física y económica.

