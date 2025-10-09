Movil - LB1A -
octubre 9, 2025
    octubre 9, 2025 | 17:20
    Analiza Municipio programa enfocado a mujeres solas y jefas de hogar

    Redacción ADN / Agencias
    Regidoras de la Comisión Edilicia de la Familia y Asistencia Social se reunieron con la directora de Desarrollo Económico, Tania Maldonado Garduño, con quien trataron sobre el proyecto “Mujeres, Madres de Familia y Jefas de Hogar”, el cual tiene como objetivo apoyar a madres solas o jefas de hogar con pequeños negocios.

    Ciudad Juárez, Chih .- Maldonado Garduño presentó ante las regidoras de la Comisión, Sandra García Ramos, Dina Salgado Sotelo y Mireya Porras Armendáriz, este proyecto que se pretende activar para el próximo año.

    Se trata de un programa que esté enfocado en apoyar a las madres solteras y jefas de hogar para que reciban un apoyo de 20 mil pesos y puedan emprender un negocio, de acuerdo a sus posibilidades y capacidades.

    Maldonado dijo que se solicitará a Cabildo la cantidad de 5 millones de pesos para poder otorgar una bolsa de 20 mil pesos, cantidad con la cual puedan comprar material, insumos, productos y todo lo que ellas necesiten para su emprendimiento.

    Entre los requisitos que deben tener las interesadas son: acreditar la nacionalidad mexicana mediante una identificación oficial, comprobantes de domicilio del negocio, así como copia de la constancia de situación fiscal expedida por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y una del certificado del último grado de estudios.

    Además de una copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) de los hijos menores de edad que estén a su cuidado y la copia de sus actas de nacimiento, así como una carta, en escrito libre donde manifieste bajo protesta de decir verdad, que es madre de familia y jefa de hogar que tiene a su cargo el cuidado de hijos menores, así como dos cartas de testigos que avalen su condición de jefa de familia, entre otros requisitos.

    La funcionaria dijo que a las seleccionadas se les otorgará el monto de 20 mil pesos y se hará un estudio de crecimiento y alcances; aquellas que tengan mejor desempeño podrán acceder a la segunda etapa que tiene como objetivo hacer crecer el negocio y dar otras prestaciones por parte de la Dirección de Desarrollo Económico.

    La regidora Ramos García dijo que buscarán que los apoyos sean para principalmente a mujeres que sean solas y que tengan hijos con discapacidad o menores de edad.

    

    LOS ANALISTAS 044 | Alerta: Crisis Aduanal

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart Radio  ️ Los Analistas regresan con...
    A Diario Network

