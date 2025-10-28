Analiza Municipio crear una composta con desechos del Mercado de Abastos

Publicidad - LB2 -

Personal técnico de la Dirección de Desarrollo Rural del Municipio, se reunió este día con el Consejo de Administración del Mercado de Abastos, con el objetivo de analizar la implementación de un programa de compostaje con los desechos orgánicos que generan los locatarios del lugar.

Ciudad Juárez, Chih .- “Se pretende trabajar principalmente con las frutas y verduras que diariamente se generan en las distintas naves del mercado ubicado en la calle Aeronáutica”, indicó el titular de la dependencia, Enrique Reyes Córdova.

El funcionario informó que durante los últimos dos meses el especialista en la materia, César Gutiérrez, trabajó en la elaboración de una guía técnica que servirá como base para el proyecto ejecutivo, en el cual se detallan todas las etapas necesarias para su desarrollo.

Reyes Córdova destacó la importancia de que este proyecto se lleve a cabo en la zona agrícola de Samalayuca, donde se prevé establecer el centro de compostaje.

Explicó que los volúmenes de composta que se produzcan podrán utilizarse directamente en los terrenos agrícolas del área, contribuyendo a mejorar la calidad del suelo, el cual actualmente presenta bajos niveles de materia orgánica, así como una limitada capacidad de retención de humedad.

“El aprovechamiento de los residuos orgánicos del Mercado de Abastos no solo permitirá reducir el volumen de desechos que llegan al relleno sanitario de Ciudad Juárez, sino que también representará un beneficio directo para nuestros productores agrícolas”, agregó el funcionario.

