Ampliarán horario de venta de alcohol durante el Buen Fin

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de fortalecer la competitividad comercial y dinamizar la economía de la ciudad, el representante de la Oficina de la Gubernatura en Ciudad Juárez, Carlos Ernesto Ortiz Villegas, anunció que el Gobierno del Estado autorizará la ampliación de una hora en el horario de venta de bebidas alcohólicas en botella cerrada y abierta durante el Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Ciudad Juárez, Chih .- La medida, acordada por la Secretaría de Gobierno, permitirá que establecimientos como restaurantes, bares, plazas comerciales y tiendas de conveniencia extiendan sus horarios de venta.

“El Buen Fin es una iniciativa que surge de la colaboración entre el sector público y privado, con el propósito de fortalecer el comercio formal, apoyar la economía familiar y generar empleo. Este año, a pesar de los retos internacionales, queremos que sea una edición histórica para Ciudad Juárez”, expresó.

- Publicidad - HP1

Durante el anuncio, se destacó la importancia de la coordinación entre instituciones como la Secretaría de Economía, Profeco, Condusef y la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Juárez (Canaco), así como el respaldo de centros comerciales y medios de comunicación.

Cabe mencionar que en su edición 2024, el Buen Fin generó más de 173.8 mil millones de pesos en ventas a nivel nacional, con un impacto significativo en las micro, pequeñas y medianas empresas.

“Invitamos a todas las familias juarenses y a quienes nos visitan desde El Paso y otras regiones a aprovechar las ofertas, disfrutar de los espacios comerciales y contribuir al fortalecimiento de nuestra economía local”, concluyó Ortiz Villegas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.