Amenazan productores agrícolas con retomar bloqueos carreteros y de puentes internacionales

Advierten falta de acuerdos con autoridades federales y anuncian movilizaciones desde el 16 de diciembre.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Productores agrícolas y transportistas advirtieron que retomarán los bloqueos de carreteras, casetas y puentes internacionales a partir del martes 16 de diciembre, luego de que la mesa de negociación con autoridades federales concluyera sin acuerdos el pasado 10 de diciembre.

La advertencia fue emitida por Eraclio “Yako” Rodríguez, dirigente del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), quien aseguró que las bases están listas para reactivar movilizaciones en todo el país si no se garantizan condiciones justas para el sector.

Rodríguez señaló que los productores acudieron al diálogo con propuestas concretas, entre ellas la creación de una reserva estratégica de alimentos que permita reducir la presión del mercado estadounidense y fortalecer la soberanía alimentaria nacional. Sin embargo, afirmó que no hubo avances ni compromisos claros por parte de las autoridades federales, lo que provocó el descontento entre las organizaciones del campo.

Los agricultores reprocharon que continúan sin resolverse demandas históricas como precios justos para cosechas de maíz, frijol, trigo y sorgo; mayor inversión en tecnología y programas de apoyo; y garantías de seguridad en las rutas federales, donde han denunciado robos, extorsiones y actos de violencia en el transporte de mercancías. Rodríguez insistió en que el gobierno debe asumir su responsabilidad para evitar que la crisis del campo se agudice.

Entre los planteamientos presentados por los productores destaca la solicitud de retirar del mercado un millón de toneladas de sorgo y otro tanto de trigo, lo que permitiría estabilizar los precios internos.

Añadieron también la petición de sacar del mercado 17 millones de toneladas de maíz, para que el precio por tonelada alcance los 7 mil 200 pesos. Según los líderes del movimiento, estas medidas son necesarias para que la producción agrícola resulte viable para pequeños y medianos productores.

Las movilizaciones anteriores, realizadas en varios puntos de Chihuahua y entidades del norte del país, incluyeron bloqueos en casetas de peaje, carreteras federales y cruces fronterizos.

En la región, destacan acciones en puentes internacionales y en la caseta de Cuauhtémoc, donde los manifestantes protestaron contra la reforma a la Ley General de Aguas y denunciaron presuntos actos de corrupción.

Tales bloqueos generaron afectaciones significativas al comercio bilateral entre México y Estados Unidos, al detener el tránsito de miles de cargas de exportación e importación.

Aunque dichas protestas se suspendieron tras un acuerdo temporal con la Secretaría de Gobernación (Segob), los líderes agrícolas señalaron que el “receso estratégico” finalizará si no hay avances tangibles.

“No hay ningún acuerdo, no hay absolutamente nada. Preparémonos para que en los próximos días salgamos otra vez a las carreteras, a la frontera, a tomar las casetas y los puentes internacionales”, sostuvo Rodríguez.

Los productores reiteraron que continuarán presionando hasta que exista una respuesta concreta a sus demandas, argumentando que la crisis del campo no puede resolverse con acuerdos parciales ni con mesas sin resultados.

Señalaron que, de concretarse, las nuevas movilizaciones podrían intensificarse respecto a las realizadas semanas atrás, dadas las condiciones actuales del mercado y el impacto acumulado para miles de familias dedicadas a la agricultura en el norte del país.

