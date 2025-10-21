Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 21, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 21, 2025 | 11:17
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Amenazan productores agrícolas con más bloqueos si no tienen respuestas a sus demandas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    Miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se reunirán el próximo lunes con funcionarios federales en busca de soluciones a su problemática.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Será el 27 de octubre cuando una comisión de productores agrícolas del país se reúna con funcionarios federales para abordar la problemática del campo.

    Miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, entre ellos, Yako Rodríguez, informaron que en la reunión se espera la presencia de representantes de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Economía, entre otros, frente a quienes exigirán precios justos para los productores agrícolas, y que se deje fuera del T-Mec los granos, por la desventaja que se tiene ante los productores de Estados Unidos, de donde se importa el 80 por ciento para abastecer el mercado nacional.

    - Publicidad - HP1

    De acuerdo a las últimas estadísticas, México importó un alto porcentaje de maíz de Estados Unidos, que representó el 88.3% de las importaciones totales de maíz del país.

    Esto significa que la gran mayoría del maíz que México compra en el extranjero proviene de los Estados Unidos, aunque el porcentaje puede variar ligeramente según el periodo, lo que, a juicio de los productores nacionales, provoca una reducción en los precios de garantía de los precios nacionales.

    “Los productores agrícolas tienen mayores garantías de parte de su gobierno, lo que los coloca en una posición privilegiada para sus cosechas, mientras que en México la situación es diferente, y tenemos que vender nuestros productos a precios que no corresponden a la inversión hecha en el campo”, mencionó.

    Indicaron que toman el maíz como un ejemplo de lo que sucede en general, aunado a que en algunas regiones del país tienen que lidiar con las extorsiones, como lo son los limoneros y aguacateros, sobre quienes los grupos delictivos ejercen una gran presión para que les vendan sus cosechas a costos baratos.

    Fue categórico al mencionar que, si en la reunión del 27 de octubre no hay solución a sus demandas, retomarán los bloqueos en las carreteras del país y la toma de casetas de cobro, hasta en tanto no se les den respuestas positivas.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:38:56
    ADN TV

    EL PODCAST 083 | No son juguete son famila con Alma Arredondo

    Búscalo también en: Spotify | YouTube | YouTube Music | Amazon Music | Apple Podcast | iHeart En Ciudad Juárez, el bienestar animal no es un...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Concluye jornada de papanicolaou gratuita

    Como parte de las acciones implementadas para el cuidado integral de las mujeres y...
    Estado

    “Obligamos a Quálitas a pagar daño total del vehículo que extravió”: María Antonieta Pérez

    Tienes hasta dos años para denunciar en CONDUSEF a aseguradoras incumplidas; diputada se pone...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.