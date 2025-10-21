Amenazan productores agrícolas con más bloqueos si no tienen respuestas a sus demandas

Publicidad - LB2 -

Miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano se reunirán el próximo lunes con funcionarios federales en busca de soluciones a su problemática.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Será el 27 de octubre cuando una comisión de productores agrícolas del país se reúna con funcionarios federales para abordar la problemática del campo.

Miembros del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, entre ellos, Yako Rodríguez, informaron que en la reunión se espera la presencia de representantes de la Secretaría de Gobernación, de Hacienda, de Relaciones Exteriores y de Economía, entre otros, frente a quienes exigirán precios justos para los productores agrícolas, y que se deje fuera del T-Mec los granos, por la desventaja que se tiene ante los productores de Estados Unidos, de donde se importa el 80 por ciento para abastecer el mercado nacional.

- Publicidad - HP1

De acuerdo a las últimas estadísticas, México importó un alto porcentaje de maíz de Estados Unidos, que representó el 88.3% de las importaciones totales de maíz del país.

Esto significa que la gran mayoría del maíz que México compra en el extranjero proviene de los Estados Unidos, aunque el porcentaje puede variar ligeramente según el periodo, lo que, a juicio de los productores nacionales, provoca una reducción en los precios de garantía de los precios nacionales.

“Los productores agrícolas tienen mayores garantías de parte de su gobierno, lo que los coloca en una posición privilegiada para sus cosechas, mientras que en México la situación es diferente, y tenemos que vender nuestros productos a precios que no corresponden a la inversión hecha en el campo”, mencionó.

Indicaron que toman el maíz como un ejemplo de lo que sucede en general, aunado a que en algunas regiones del país tienen que lidiar con las extorsiones, como lo son los limoneros y aguacateros, sobre quienes los grupos delictivos ejercen una gran presión para que les vendan sus cosechas a costos baratos.

Fue categórico al mencionar que, si en la reunión del 27 de octubre no hay solución a sus demandas, retomarán los bloqueos en las carreteras del país y la toma de casetas de cobro, hasta en tanto no se les den respuestas positivas.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.