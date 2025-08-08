Alistan regidores el Festival Cultural 60 y Más para el 17 de agosto

Publicidad - LB2 -

Regidores de la Comisión Edilicia para la Atención de las Personas Mayores se reunieron para continuar con la organización del Festival Cultural 60 y más edición 2025, el cual se llevará a cabo el domingo 17 de agosto.

Ciudad Juárez, Chih .- La regidora y coordinadora de la Comisión, Dina Salgado Sotelo, comentó que el objetivo de este evento es que las personas de 60 años y más, tengan espacios donde convivan, escuchen música, canciones y bailes de acuerdo a sus gustos.

Lo que se busca es que este sea un lugar de esparcimiento, pero también seguro para estas personas, por lo cual se solicita el apoyo de otras dependencias como Protección Civil, la Coordinación de Seguridad Vial, así como Educación y el Instituto para la Cultura del Municipio.

El objetivo es dar seguridad y asistencia a la ciudadanía, ya que el evento dará inicio desde las 9:00 y hasta las 18:00 horas.

Dijo que tienen planeado que los asistentes puedan disfrutar de 70 números artísticos, por lo que se hace el exhorto a la comunidad para que acudan con vestimenta y calzado cómodo y aunque se ofrecerán burritos y bebidas frescas en el lugar, es importarte que los asistentes vayan hidratados y desayunados.

Es importante que las personas que deseen asistir se suministren sus medicamentos, si los toman y lleven suficiente agua para evitar algún daño en la salud.

En esta reunión también participó la regidora Martha Patricia Mendoza Rodríguez, así como personal de Sistema de Desarrollo Integral de la Familia del Municipio, Sindicatura y algunos grupos de adultos mayores

