Alistan “Navidad en el Centro Histórico” para dar inicio a las celebraciones decembrinas en Juárez

El evento busca fomentar la convivencia familiar y rescatar la identidad cultural de la Zona Centro.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con un mensaje de unidad, esperanza y celebración, la Coordinación del Centro Fundacional inició los preparativos para “Navidad en el Centro Histórico”, evento que marcará el inicio oficial de las festividades decembrinas en la Zona Centro de Ciudad Juárez, con una serie de actividades pensadas para el disfrute de las familias juarenses.

Se prevé que el espectáculo cuente con la presentación de una agrupación musical reconocida en la región, así como expresiones artísticas y culturales que reflejen el espíritu navideño y la riqueza tradicional de la ciudad. Será este jueves 4 de diciembre cuando, mediante una conferencia de prensa, se den a conocer todos los detalles del programa, incluidos horarios, logística y medidas de seguridad para los asistentes.

Este tipo de eventos forma parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal por revitalizar el Centro Histórico, una zona emblemática que representa no solo el origen geográfico de Ciudad Juárez, sino también un punto de convergencia para su historia, cultura y vida comunitaria. La celebración busca posicionar al Centro como un espacio activo, accesible y festivo durante la temporada navideña.

Además del espectáculo musical, se contempla la participación de agrupaciones locales, expresiones artísticas y actividades dirigidas a públicos de todas las edades. La intención es ofrecer un ambiente seguro y familiar, en donde las y los juarenses puedan reencontrarse con sus tradiciones en un entorno urbano cargado de historia.

La Coordinación del Centro Fundacional ha reiterado la importancia de rescatar y dignificar este espacio, no solo desde el ámbito cultural, sino también como una estrategia para fortalecer la cohesión social en una ciudad donde los espacios públicos cobran relevancia como puntos de encuentro y reconstrucción del tejido comunitario.

El evento forma parte de un calendario más amplio de actividades navideñas que incluirá desde encendido de luces, instalación de adornos temáticos, ferias y otras intervenciones artísticas que buscarán extender el ambiente festivo a lo largo de diciembre. Se espera una alta participación de la ciudadanía, dado el interés que generan este tipo de celebraciones tras varios años de creciente dinamismo en la Zona Centro.

Con “Navidad en el Centro Histórico”, las autoridades municipales apuestan por crear un espacio donde la tradición y la modernidad convivan, reforzando los lazos entre generaciones y promoviendo un sentido de pertenencia entre los habitantes de Ciudad Juárez en una de las épocas más significativas del año.

