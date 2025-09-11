Alistan Cruzada Escolar por el Medio Ambiente en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

Con el objetivo de conmemorar el Día Mundial de la Salud Ambiental, se llevó a cabo la Segunda Sesión Conjunta de las Comisiones edilicias de Ecología y Protección Civil, Servicios Públicos y Educación del Ayuntamiento, en la que se dieron los avances para la organización de la Cruzada Escolar por el Medio Ambiente, a realizarse el próximo sábado 27 de septiembre en diversas escuelas de la ciudad.

Ciudad Juárez, Chih .– En la reunión, que se desarrolló en la Sala “José Reyes Estrada” de la Unidad Administrativa “Lic. Benito Juárez”, participaron regidores de las distintas comisiones edilicias, así como los titulares de las direcciones municipales de Ecología, Educación y Limpia.

Durante su intervención, el regidor Jorge Marcial Bueno Quiroz, integrante de la Comisión de Educación, destacó que esta cruzada busca que las comunidades escolares se involucren en una jornada sabatina de limpieza en el exterior de los planteles y en los parques aledaños.

“Estamos intentando hacer una cruzada escolar por el medio ambiente con la que se pretende que las escuelas de Ciudad Juárez se involucren en una jornada sabatina de limpieza al exterior o en su parque aledaño. Esto, como contribución al medio ambiente y también como acción de apoyo a lo que se ha hecho por el Gobierno Municipal y nuestro alcalde, a través de Servicios Públicos, la Dirección de Limpia y la Dirección de Educación”, expresó el regidor.

La Cruzada Escolar por el Medio Ambiente tiene como propósito fomentar la conciencia ecológica entre estudiantes, padres de familia y personal docente, además de fortalecer la participación ciudadana en acciones de mejora del entorno comunitario.

