Alertan por pronóstico de lluvias fuertes para este fin de semana

Las precipitaciones de mayor intensidad se concentrarán en la región noroeste, con acumulados de hasta 100 mm durante el domingo.

Chihuahua, Chih .- La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta a la población ante el pronóstico de lluvias intensas para este fin de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, estas condiciones serán generadas por la interacción del ciclón tropical Raymond, con el ingreso de un nuevo frente frío al país.

Este sábado se prevén precipitaciones intensas, con acumulados de hasta 50 milímetros (mm) en Juárez, Casas Grandes y Madera, así como chubascos moderados en municipios del suroeste y centro, como Guachochi, Guerrero y Chihuahua.

Habrá viento con ráfagas que pueden alcanzará los 45 kilómetros por hora (km/h) en Juárez, Ahumada, Jiménez y Camargo, y que rebasarán los 35 km/h en Janos, Cuauhtémoc, Parral y San Francisco de Conchos.

Para el domingo 12 se pronostica un incremento significativo en las lluvias, con acumulados que podrían alcanzar los 100 mm en Ascensión y Janos.

En territorio de Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes se podrían registrar precipitaciones muy fuertes, mientras que en Chihuahua, Madera y Buenaventura serán moderadas.

