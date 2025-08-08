Alertan Agentes aduanales de Ciudad Juárez por impacto del cierre de Córdova-Américas al transporte de carga

Publicidad - LB2 -

La asociación advierte que la falta de infraestructura complicará importaciones y exportaciones en la región.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Este viernes 7 de agosto, la Asociación de Agentes Aduanales de Ciudad Juárez sostuvo un desayuno de acercamiento con representantes de medios de comunicación, en el que abordó los retos actuales de la actividad aduanera en medio de un contexto político y económico internacional complejo.

El doctor Adrián Rodríguez Almeida, presidente de la asociación, acompañado del tesorero y agente aduanal, licenciado Adrián Núñez, agradeció la presencia de los asistentes y destacó el papel de los agentes aduanales como soporte fundamental del comercio exterior, principal motor económico del país.

Durante el encuentro, Rodríguez Almeida expresó la preocupación del gremio ante el inminente cierre del cruce Córdova-Américas al transporte de carga. Señaló que esta medida provocará serios contratiempos en las operaciones de importación y exportación, debido a que la ciudad carece de infraestructura adecuada para canalizar los cientos de camiones que deberán utilizar los cruces de Santa Teresa, Tornillo y Zaragoza.

Por su parte, Adrián Núñez indicó que la asociación ha sostenido acercamientos con autoridades de los distintos niveles de gobierno para manifestarles la urgencia de atender esta problemática. Destacó que el tiempo para desarrollar la infraestructura vial y urbana necesaria se ha reducido, lo que podría generar afectaciones directas a la industria y al comercio binacional.

Los agentes aduanales insistieron en que el rediseño de rutas y la mejora de la infraestructura de conexión son medidas urgentes para evitar un colapso logístico que impactaría a empresas y consumidores.

Finalmente, Rodríguez Almeida reiteró el compromiso de la asociación de mantener una política de comunicación abierta sobre todos los temas vinculados con el comercio exterior y el entorno aduanero en la región fronteriza.