Alerta Protección Civil ante pronóstico de lluvias para próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una alerta preventiva a la población ante el pronóstico de un incremento significativo en el potencial de lluvias para las próximas horas en gran parte de la entidad.

Chihuahua, Chih .- Estás condiciones son derivadas de la interacción del frente frío número 6 con la corriente en chorro subtropical, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y la nubosidad remanente de la tormenta Raymond.

Se prevén lluvias de muy fuertes a intensas (75.1 a 125 mm) en Janos y Casas Grandes; de fuertes a muy fuertes (50.1 a 75 mm) en Nuevo Casas Grandes y Madera; y de moderadas a fuertes (25.1 a 50 mm) en municipios como Ahumada, Ascensión, Galeana, Coyame y Ojinaga.

Además, se esperan chubascos dispersos (5.1 a 25 mm) en zonas como Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Parral, Jiménez, Urique y Batopilas, entre otros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En cuanto a los vientos, se esperan rachas de 10 a 20 km/h, con posibles máximos superiores a 45 km/h en zonas centro y sureste.

Las máximas previstas para este domingo alcanzan los 32 °C en Ojinaga, 31 °C en Delicias, Camargo y Jiménez, y 28 °C en Chihuahua, mientras que municipios serranos como El Vergel, Creel y Madera registrarán entre 18 °C y 20 °C.

Ante estas condiciones, se exhorta a la población a extremar precauciones, especialmente en zonas de riesgo por inundación, deslaves o corrientes súbitas.

Se recomienda evitar cruzar arroyos o vialidades inundadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, y mantenerse informados a través de medios oficiales.

En caso de emergencia, comuníquese al 9-1-1.

