Agradecen familias del poniente al alcalde por los apoyos

Cartas con mensaje de agradecimiento y otras muestras de afecto, fueron las que recibió esta mañana el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, por parte de las y los ciudadanos que recibieron los apoyos, luego de que resultaron afectados por las lluvias del verano.

Ciudad Juárez, Chih .- Acompañado de su equipo de trabajo, el Presidente Pérez Cuéllar encabezó las entregas de los artículos en cada una de las viviendas, en donde dijo “nos habíamos comprometido y aquí está el apoyo, hicimos lo pertinente y regresamos con mucho gusto ahora que ya contamos con los recursos.

“¡Ay! Estoy muy contenta. Que Dios los bendiga y les multiplique todo lo que nos están dando, para que sigan ayudando a personas como nosotros. Mi nieto está feliz porque dice que ya no va a dormir en la pura madera”, expresó la señora Silvia Cabrera, residente en la colonia Plutarco Elías Calles.

Indicó que desde el primer día en que hubo acercamiento por parte del Gobierno Municipal para ver sus necesidades, tanto ella como sus familiares han recibido un trato amable y solidario.

“Mi abuelita está bien contenta de ver que todo lo que pasó, ahora es diferente porque ya va a estar mejor. Solo de acordarnos que la tormenta nos agarró en la madrugada y que el agua casi le llegaba al cuello a ella, prácticamente la tuve que cargar para que no se me ahogara”, compartió el joven Carlos Ezequiel Torres, de la colonia Fronteriza.

Benigna Gutiérrez recordó con lágrimas el día de la tragedia; “estaba muy enojada y hasta lo regañé, presidente y mire, ahora estoy bendecida. Muchas gracias alcalde por cumplir, sabemos que no somos los únicos, por eso lo valoramos infinitamente”.

Asimismo, Jesús Manuel López comentó “¡Cómo no estar alegres! Este es un aliviane, la verdad no esperaba el apoyo, pensamos que iba a ser como siempre que dicen los gobiernos que van a ayudar y nada ¡Ahora sí llegó la ayuda! Y pues estamos bien contentos”.

Diego Alanís Aguirre señaló que la semana pasada le indicaron que hoy les harían la entrega de los nuevos muebles para su casa; “sinceramente no lo esperaba, ahora gracias a la ayuda del alcalde ya vamos a tener colchón y refri, se tardó poquito pero ya llegó”.

Por su parte, el beneficiario Manolo Delgado dijo que sus habitaciones estaban solas, únicamente mantuvo la misma base y colchón que le habían llenado de lodo; “los limpié para que quedaran más o menos, pero ahora tendré cama nueva”.

Muchas gracias porque creí que se habían olvidado de mí. Se siente bien suave que vean que existimos, añadió con la voz entrecortada.

En tanto, Leticia Pérez Romero, quien al igual que los demás ciudadanos recibió estufa, refrigerador, inodoro, base y colchón, al igual que material para construcción, mencionó que es bueno tener fe y confianza en las personas que como el edil juarense busca ayudar a quien lo necesita.

“Perdí todo, como muchos, pero hoy estoy recibiendo esto; al rato me pongo a hacer unas tortillitas de harina en mi nueva estufa, para invitarlos al Presidente Pérez Cuéllar y a su equipo a desayunar”, expresó con gratitud.

Durante las próximas semanas el Ayuntamiento seguirá llevando a cabo las entregas de apoyo que incluyen hule, polín, varilla, block, cemento, cubetas de pintura blanca, paquete impermeabilizante, lámina, puertas, ventanas, armex, kit de baño, además de grava y arena en caso de ser necesario.

