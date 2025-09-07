Agradece Pérez Cuéllar a la ciudadanía y a la presidenta Sheimbaum por su apoyo como alcalde de Juárez

Publicidad - LB2 -

Al entregar la glosa de su Primer Informe de Gobierno en esta segunda administración, el alcalde mencionó que la transformación se ha gestado en los últimos cuatro años, y se ha construido paso a paso con la responsabilidad que 354 mil juarenses le depositaron el 2024.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– Durante la entrega de la glosa al cabildo en pleno de su primer informe de gobierno como alcalde de Ciudad Juárez en su segundo periodo, Cruz Pérez Cuéllar, destacó la participación ciudadana en muchos de los proyectos que su administración ha llevado a efecto, además de subrayar el apoyo que se ha recibido de parte de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Al hacer uso de la palabra, Pérez Cuéllar, dijo que lo alcanzado no es obra de una sola persona, y que por el contrario es el trabajo de los empleados municipales con su entrega diaria, pero, sobre todo, de los habitantes de Ciudad Juárez, quienes, dijo, han confiado en Morena para que como partido siga al frente de la administración de este municipio.

El edil apuntó que los avances presentados en este su primer informe de su segunda administración, son fruto del trabajo de los primeros tres años de gestión, en referencia a su primer periodo como presidente municipal de esta frontera.

“La transformación se ha gestado en los últimos cuatro años, y se ha construido paso a paso con la responsabilidad que 354 mil juarenses nos depositaron en el 2024”, apuntó.

Pérez Cuéllar, hizo hincapié en la importancia de mantener el ritmo de trabajo y no bajar la guardia en la búsqueda de la prosperidad y el bienestar para la comunidad juarense.

Casi al finalizar, y en alusión del regidor del PAN Alejandro Jiménez, quien le pidió al alcalde no hacerle la chamba al gobierno federal, el edil hizo énfasis en las obras que la 4 Transformación ha llevado a efecto en esta frontera, entre ellos los 12 Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI) para este 2025, además del Hospital Regional Número 2 del IMSS, la construcción de 750 viviendas de Bienestar, y el Polo de Desarrollo programado para esta frontera en la zona de San Jerónimo.

“Evidentemente no le hemos hecho el trabajo a la federación y, por el contrario, hay que agradecer a la Presidenta Sheinbaum el apoyo que nos ha brindado, y que sin duda nos seguirá otorgando”, expuso.

“Y Bueno, a nosotros nos toca hacer nuestra parte, siempre con el apoyo de los juarenses en una ciudad en la que nací y que me ha dado todo”, concluyó.

Durante la sesión extraordinaria de cabildo llevada a efecto en el Tercer Piso de la Administración Municipal, cada uno de los ediles representantes de las fracciones que integran este cuerpo colegiado, hicieron uso de la palabra para dar su posicionamiento político, y quienes integran la oposición, hicieron mención de la necesidad de reforzar las estrategias de seguridad, aun y cuando se mencione que las estadísticas en este rubro han venido a la baja.

