Agradece Alcalde a empresa BRP por labor altruista en Juárez

Publicidad - LB2 -

El Presidente Municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, reconoció y agradeció a la empresa BRP Campus Juárez por impulsar a organizaciones sociales locales con más de 2 millones de pesos a través de su Programa Anual de Donativos, el cual fue entregado al mediodía de este sábado.

Ciudad Juárez, Chih .- El alcalde destacó que de forma adicional a lo que ya benefician a la ciudad con desarrollo económico, esta empresa ha impulsado otras causas sociales a través de diferentes organismos.

“Agradecerles porque primero que nada generan más de ocho mil empleos en Juárez, eso es más que suficiente y hasta donde conozco con buen entorno laboral, y ahora que aparte de eso hagan una convocatoria para apoyar a la sociedad civil, me parece muy positivo; además reconocen a la gente que está trabajando para diferentes temas como educación, salud o ir en contra de la intimidación, que es su causa global”, resaltó.

- Publicidad - HP1

El Presidente Pérez Cuéllar, agregó que estos apoyos benefician a los más de un millón 600 mil personas de la ciudad, mostrando a una empresa que es socialmente responsable y comprometida con Juárez.

“Apoyar estos proyectos refleja nuestro compromiso con la visión global de BRP de generar un impacto positivo más allá de nuestros productos; alienándonos con las prioridades locales ayudamos a impulsar cambios a largo plazo que benefician a nuestros empleados, sus familias y la comunidad donde vivimos y trabajamos”, resaltó Régis Gagnon, vicepresidente de Operaciones Campus Juárez BRP.

Como parte de este evento fueron beneficiadas 16 organizaciones de la sociedad civil enfocadas a tres causas locales: Educación de Calidad, Salud y Bienestar y Ciudades y Comunidades Sostenibles.

Entre los ganadores está la asociación civil Unidos por el Autismo, quien recibió 300 mil pesos que invertirán en estrategias para prevenir el acoso escolar; así como el espacio interactivo La Rodadora con un apoyo de 200 mil pesos, que será implementado en una capacitación para docentes de primaria en ese mismo tema.

Directivos de la empresa resaltaron que este año la causa principal es atender la intimidación, ya que en el caso específico de nuestro país 8 de cada 10 niños sufren bullying escolar, por lo que seguirán en apoyo de las causas que busquen contribuir a tener espacios libres de acoso.

En el evento se dio a conocer que esta empresa en México ha beneficiado al menos a 35 asociaciones de la sociedad civil con apoyos que suman casi 2.5 millones de dólares canadienses en beneficio de la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.