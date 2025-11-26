Afinan autoridades detalles para el Gran Desfile Conmemorativo por el aniversario de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

El evento se realizará el 7 de diciembre sobre el bulevar Zaragoza a partir de las 12:30 horas.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Con motivo del 366 aniversario de la fundación de Ciudad Juárez, dependencias municipales afinan los preparativos para la realización del Gran Desfile Conmemorativo de la Ciudad, programado para el próximo domingo 7 de diciembre. Autoridades locales se reunieron este miércoles para coordinar la logística del evento, considerado uno de los actos cívicos y festivos más representativos del calendario municipal.

La reunión tuvo lugar en las instalaciones de la Dirección General de Centros Comunitarios y contó con la participación de funcionarios de diversas dependencias involucradas en la organización, entre ellas Protección Civil, la Coordinación General de Seguridad Vial, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Servicios Públicos, Desarrollo Social y Relaciones Públicas, quienes revisaron cada uno de los aspectos técnicos, operativos y de seguridad del evento.

Luis Fernando Rodríguez Giner, director de Centros Comunitarios, informó que el desfile busca ser un evento familiar que fortalezca la identidad local y conmemore el legado histórico de la ciudad. Detalló que el recorrido iniciará a las 12:30 del mediodía y abarcará el tramo comprendido entre la calle Uva y la calle Piña, sobre el bulevar Zaragoza, al suroriente de la ciudad.

Durante el desfile se contará con la participación de distintos contingentes representativos de escuelas, asociaciones civiles, dependencias municipales, cuerpos de emergencia y agrupaciones culturales, además de voluntarios e invitados especiales. El objetivo es ofrecer a la ciudadanía un evento atractivo, seguro y participativo.

El despliegue operativo contempla medidas especiales de vialidad para garantizar el flujo peatonal y vehicular en zonas aledañas, así como protocolos de seguridad y atención médica preventiva. Protección Civil y Seguridad Vial trabajarán de manera coordinada para resguardar tanto a los participantes como al público asistente.

Este tipo de celebraciones refuerzan el sentido de pertenencia entre los juarenses y son parte de los esfuerzos del Gobierno Municipal para recuperar el espacio público a través de actividades culturales y cívicas. Las autoridades reiteraron la invitación a las familias a participar de manera ordenada y a tomar previsiones debido a los cierres parciales en el área del desfile.

