    noviembre 12, 2025 | 14:09
    Juárez / El Paso

    Adán Augusto confirma reunión con Sheinbaum y prevé votar reforma contra la extorsión la próxima semana

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff
    El coordinador de Morena en el Senado dijo que buscan consensos sobre revocación de mandato y ajustarán penas en el delito de extorsión.

    Ciudad de México (ADN/Staff) – El senador Adán Augusto López Hernández, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara Alta, confirmó que sostuvo una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para revisar los pendientes legislativos de cierre de año, entre ellos la minuta sobre extorsión y la discusión sobre la revocación de mandato.

    Durante un encuentro con medios en el Senado, López Hernández detalló que la reunión —en la que también participó el senador Ricardo Monreal— se centró en la búsqueda de acuerdos y el establecimiento de una ruta legislativa común. “Hablamos de los pendientes legislativos. Ricardo comentó cómo estaba el asunto de la revocación y que se estaban buscando consensos; se va a iniciar una serie de consultas para construir acuerdos entre los grupos parlamentarios”, explicó.

    Sobre el avance de la ley de extorsión, el legislador informó que la propuesta podría ser votada la próxima semana, luego de que las comisiones unidas definan los ajustes finales. Señaló que ya se reunió con los senadores Javier Corral y Enrique Inzunza, presidentes de las comisiones involucradas, así como con la presidenta de la Cámara, Laura Itzel Castillo. “Si se da la reunión de comisiones el lunes o el martes en la mañana, estaríamos votando la minuta de extorsión hacia la tarde o noche”, indicó.

    Respecto al contenido de la iniciativa, adelantó que se analiza aumentar las penas y revisar criterios de la Suprema Corte sobre las agravantes del delito. “La extorsión es el delito más sensible que enfrentamos los mexicanos. Hay que revisar a profundidad las penalidades y las implicaciones de los cambios. Algunos abogados y penalistas nos han advertido que ciertas redacciones podrían beneficiar a sentenciados actuales, así que estamos corrigiendo eso”, afirmó.

    Al ser cuestionado sobre reportajes que lo vinculan con empresarios presuntamente relacionados con actividades ilícitas, López Hernández negó cualquier irregularidad y atribuyó los señalamientos a una “embestida mediática de la ultraderecha”. Aseguró conocer al empresario Juan Pablo Vega Arriaga, pero aclaró que sus negocios con Petróleos Mexicanos “no son recientes” y que la información difundida por algunos medios “responde a intereses políticos y económicos afectados por las políticas públicas del actual gobierno”.

    En un tono más distendido, el senador tabasqueño fue interrogado sobre el próximo cumpleaños del expresidente Andrés Manuel López Obrador, que se celebrará el 13 de noviembre. Aunque dijo no haber recibido invitación, afirmó que mantiene “afecto y reconocimiento” hacia el exmandatario. “Siempre le hemos cantado las mañanitas al presidente. Es un gusto acompañarlo, aunque sea a la distancia”, expresó.

    Finalmente, al referirse al tema de la revocación de mandato, López Hernández explicó que se decidió posponer la conformación de la comisión encargada de dictaminar el proyecto para permitir la construcción de consensos. “Ricardo comentó que valdría la pena intentar la construcción de acuerdos, así que seguramente tomará unos días más”, concluyó.

    El coordinador de Morena anticipó que los trabajos legislativos de noviembre estarán centrados en la agenda de seguridad y justicia, así como en ajustes a leyes vinculadas con la coordinación fiscal y el fortalecimiento institucional de los gobiernos locales.

    Juárez / El Paso

    A Contraluz ADN celebra su primer aniversario impulsando el liderazgo y el emprendimiento

    El podcast conducido por Mayra Machuca cumple un año acercando historias de inspiración a...
