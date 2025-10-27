Acusan al administrador de la Aduana de atemorizar empleados con guardias armados

Publicidad - LB2 -

Con la medida adoptada por el Coronel en retiro, Octavio Othón López Pérez, se ha rotó la comunicación con sus subordinados.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) – Empleados de la aduana en Ciudad Juárez se lanzaron en contra del actual administrador, el coronel retirado, Octavio Othón López Pérez, quien, según dijeron, ha colocado elementos armados en las afueras de su oficina.

“Hay mucha tensión en la aduana porque López Pérez tiene atemorizados a los empleados”, indicó la fuente.

“La situación se ha agudizado luego de que le notificaran su salida, sin embargo, por alguna razón no se ha cumplido con la orden emitida por la Agencia Nacional de Aduanas de México (antes Administración General de Aduanas), y para el colmo, ahora tiene gente armada afuera de su oficina”, agregó.

Apuntó que con esta situación, el coronel en retiro, se ha convertido de servidor a dueño y amo de las instalaciones.

“El militar ordenó que gente armada custodiaran su oficina, y ahora el personal tiene miedo hasta para firmar lista de asistencia, porque Othón López Pérez no quiere dejar la silla que le quedó muy grande”, concluyó.

Hace unos días se mencionó que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), que comanda Omar García Harfuch, estuvieron en las instalaciones de la Aduana de resta frontera, y que, incluso, elementos de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), llevaba a efecto una investigación, sobre todo en lo que al fentanilo y el huachicol se refiere.

Sobre la presencia del personal de la SSyPC no hubo formación oficial, sin embargo, trascendió que, entre las recomendaciones emitidas por la dependencia, estaba el destituir a Othón López Pérez, por lo que, según empleados de la aduana, se desprende la orden del Coronel en retiro de colocar elementos armados afuera de su oficina.

