octubre 15, 2025
    octubre 15, 2025 | 20:28
    Acusan a diputada del PAN de usar políticamente caso de guardería Gussí

    POR Redacción ADN / Staff.
    Denunciaron que Xóchitl Contreras solo buscó reflectores y no gestionó soluciones para los casos de abuso infantil.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- La madre de uno de los menores que presuntamente fue víctima de violación en la Guardería Gussi acusó públicamente a la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Xóchitl Contreras, de utilizar políticamente el caso relacionado a los abusos en la estancia infantil antes mencionada, sin ofrecer apoyo real ni gestionar acciones efectivas para resolver la situación que afecta a decenas de niños.

    La afectada señaló que, pese a que la legisladora se sumó públicamente al movimiento y convocó una reunión con autoridades de la Fiscalía, no dio seguimiento al caso ni intervino para agilizar las investigaciones.

    “Únicamente nos citó en una junta con la Fiscalía, pero es todo lo que ha hecho”, expresó Arely.

    De acuerdo con la denunciante, al menos 12 casos de abuso infantil han sido detectados en la guardería en tan solo un lapso de cuatro meses, afirmó que las autoridades no han actuado con firmeza, mientras la principal señalada fue absuelta.

    “Hay corrupción, ya absolvieron a la tipa donde 30 niños dan testimonio y la señalan. ¿Dónde están las infancias? ¿Por qué nadie les da importancia?”, cuestionó.

    La madre también denunció la falta de atención del DIF y del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, al asegurar que a pesar de solicitar audiencias no le han confirmado.

    “Nos traen vuelta y vuelta, no nos atienden. Es una burla, porque estamos hablando de los niños”, reclamó.

    Insistió en que su exigencia no tiene fines políticos y pide a los representantes populares, incluido el PAN, dejar de usar su dolor como plataforma personal.

    “Si de verdad quieren ayudarnos, que gestionen acciones concretas y no sólo fotos o declaraciones”, señaló.

