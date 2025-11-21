Movil - LB1A -
    noviembre 21, 2025 | 16:52
    Acusa Pérez Cuéllar campaña mediática del PAN tras nueva denuncia en su contra

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    El alcalde asegura que sigue concentrado en trabajar por los juarenses, pese a señalamientos del blanquiazul.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acusó este viernes al Partido Acción Nacional (PAN) de emprender una campaña mediática en su contra, esto luego de que la dirigencia local del blanquiazul presentara una denuncia por presunto nepotismo en su contra, la cual fue admitida bajo el expediente DI-390/25.

    “Yo sigo en lo mío, que es trabajar en favor de los juarenses”, expresó el edil al ser cuestionado sobre el proceso iniciado por el PAN, encabezado por su presidente municipal Ulises Pacheco, quien recientemente dejó un cargo en la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Pérez Cuéllar calificó la denuncia como parte de una estrategia de “golpeteo político” y reafirmó que su gobierno continúa enfocado en atender las necesidades de la población.

    El alcalde también cuestionó la actuación de Pacheco, al señalar que “es más grave estar cobrando como funcionario y ejercer como presidente del comité municipal del PAN”, haciendo referencia al cargo que el dirigente panista ocupó en la estructura estatal de seguridad hasta hace algunas semanas.

    Aunque admitió no haber formalizado aún una respuesta legal a la denuncia interpuesta por el PAN, Pérez Cuéllar mencionó que su equipo jurídico ya trabaja en el caso y que presentará una contrademanda en los próximos días, una vez que concluyan las revisiones correspondientes. “Por el exceso de trabajo no lo hemos hecho todavía, pero se va a presentar”, indicó.

    La denuncia del PAN se suma a otros señalamientos recientes dirigidos al gobierno municipal, en un contexto en el que comienzan a delinearse los movimientos políticos rumbo al proceso electoral de 2027. Sin embargo, desde el gobierno local han insistido en que las acciones del partido opositor responden a intereses políticos y no a preocupaciones legítimas sobre la administración pública.

    Hasta el momento, la autoridad competente no ha emitido pronunciamientos adicionales sobre la admisión del expediente ni sobre plazos para desahogar la investigación. Mientras tanto, el alcalde reiteró su disposición para enfrentar el proceso, al tiempo que reafirmó su postura de mantenerse enfocado en las obras y programas sociales en curso.

    El cruce de señalamientos entre representantes del PAN y el alcalde Pérez Cuéllar anticipa un ambiente político tenso en la ciudad, donde las disputas partidistas comienzan a escalar en medio de los trabajos institucionales y los preparativos para el cierre del año fiscal y administrativo.

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

