Acusa Andrea Chávez abandono de la seguridad en Chihuahua y urge a la gobernadora Campos a asumir responsabilidad

La senadora morenista señala que el estado concentra uno de cada diez homicidios del país y exige coordinación con la Federación.

Ciudad de México (ADN/Staff) – La senadora por Morena, Andrea Chávez Treviño, exhortó a la gobernadora María Eugenia Campos Galván a asumir con responsabilidad la crisis de violencia que atraviesa Chihuahua, entidad que se colocó en octubre como la más violenta del país, al concentrar uno de cada diez homicidios dolosos cometidos en México. La legisladora advirtió que el aumento de asesinatos refleja una falta de coordinación entre el gobierno estatal y las autoridades federales.

Chávez citó los datos presentados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien informó recientemente que los homicidios dolosos a nivel nacional han disminuido 37 por ciento entre septiembre de 2024 y octubre de 2025. En contraste, señaló que Chihuahua sigue mostrando una tendencia contraria, con niveles de violencia que no ceden y que mantienen a la entidad en los primeros lugares de incidencia delictiva.

“Mientras la gobernadora sigue faltando a las reuniones de la Mesa de Seguridad, que se celebran todos los días a unos metros de su oficina, la delincuencia organizada campa a sus anchas por las calles de nuestra capital”, expresó la senadora morenista. Añadió que la ausencia de Campos Galván en las sesiones del gabinete estatal de seguridad demuestra “una falta de compromiso con la vida y la tranquilidad de las familias chihuahuenses”.

Chávez Treviño también criticó que el día en que la mandataria y el alcalde de Chihuahua encabezaron un mitin partidista, tres personas fueron ejecutadas a plena luz del día en un restaurante del Fashion Mall, a escasa distancia del recorrido público que ambos realizaron. “La incapacidad de la Gobernadora y del alcalde es tal que el mismo día que salieron a marchar junto a la nómina estatal y municipal, tres personas fueron asesinadas en un evento de precampaña”, acusó.

La legisladora federal calificó de fracaso el programa de videovigilancia “Plataforma Centinela”, al que denominó “Fantasía Centinela”, recordando que ha implicado una inversión superior a 500 mil millones de pesos sin que, hasta el momento, se reflejen resultados en materia de seguridad. “El pueblo de Chihuahua ya se cansó de la incompetencia y la corrupción del PRIAN, pero desgraciadamente aún les quedan dos años de gobierno en los que la seguridad sigue estando a su cargo”, enfatizó.

Finalmente, Chávez llamó a la gobernadora a dejar de lado el orgullo político y a participar activamente en las reuniones de coordinación federal. “Somos el estado más violento del país; no tiene absolutamente nada más importante y urgente que hacer que atender la seguridad de las familias chihuahuenses”, concluyó.

El pronunciamiento de la senadora ocurre en un contexto donde Chihuahua, junto con Guanajuato y Baja California, se mantiene entre las entidades con mayor número de homicidios dolosos en México, pese a los esfuerzos del gobierno federal por reducir los índices de violencia a nivel nacional.