Acuerdan instalar nuevas bases de seguridad en Chihuahua para reforzar patrullajes

La estrategia contempla operativos en Juárez, Chihuahua capital y zonas serranas.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – Como parte de los esfuerzos para contener la violencia en distintos puntos del estado, la gobernadora Maru Campos encabezó una nueva sesión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz, donde se acordó la instalación de Bases de Operación en varios municipios estratégicos de Chihuahua, incluyendo Ciudad Juárez, la capital del estado y regiones serranas como Guachochi y Guadalupe y Calvo.

La decisión forma parte de una estrategia integral que busca reforzar la presencia de fuerzas de seguridad mediante patrullajes conjuntos entre elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales. Las operaciones se realizarán las 24 horas del día, según se informó, y estarán dirigidas principalmente a inhibir la actividad de personas consideradas generadoras de violencia.

Las Bases de Operación no estarán limitadas a las principales ciudades del estado. También se desplegarán en localidades como Coyame del Sotol, Moris y Cuauhtémoc, donde en los últimos años se han reportado conflictos vinculados con el crimen organizado, desplazamientos forzados y disputas territoriales entre grupos delictivos.

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el despliegue de 400 elementos adicionales de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), quienes se sumarán a las labores de vigilancia e inteligencia en todo el territorio estatal. La estrategia contempla también el uso de tecnología para focalizar operativos en zonas de mayor riesgo y mejorar los tiempos de respuesta de las fuerzas de seguridad.

Durante la reunión, Maru Campos llamó a las distintas instancias presentes a mantener la coordinación interinstitucional como una prioridad. “No bajemos la guardia”, expresó, destacando la importancia de sostener la colaboración entre los tres niveles de gobierno para garantizar la paz de las y los chihuahuenses.

En la sesión participaron altos mandos militares como los generales Alberto Miguel Rodríguez y Alejandro Gutiérrez, comandantes de las zonas militares 5/a y 42/a, así como el fiscal general del estado, César Jáuregui; el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya; y representantes de la Fiscalía General de la República, Guardia Nacional, Bienestar, Instituto Nacional de Migración y otras dependencias federales.