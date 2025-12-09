Acuerda Congreso horario para comparecencias sobre el Paquete Económico 2026

Publicidad - LB2 -

Secretarios estatales presentarán sus planes ante diputados este miércoles 10 de diciembre en el edificio legislativo.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del análisis del Paquete Económico 2026, la Comisión de Programación, Hacienda y Crédito Público del Congreso del Estado acordó el calendario para las comparecencias de los titulares de cuatro secretarías clave del gabinete estatal, quienes presentarán sus respectivos planes de trabajo este miércoles 10 de diciembre en el mezzanine del edificio legislativo.

La sesión fue presidida por el diputado Jorge Soto, quien informó que los funcionarios llamados a comparecer son: José Granillo, secretario de Hacienda; Gilberto Baeza, titular de Salud; Rafael Loera, responsable de Desarrollo Humano y Bien Común; y Gilberto Loya, secretario de Seguridad Pública. Las comparecencias se desarrollarán en cuatro bloques a lo largo del día.

El orden establecido por los legisladores es el siguiente:

9:00 a.m. – Secretaría de Hacienda

11:00 a.m. – Secretaría de Salud

1:00 p.m. – Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común

3:00 p.m. – Secretaría de Seguridad Pública

Este ejercicio forma parte del proceso legislativo que tiene como objetivo revisar y dictaminar el presupuesto estatal para el próximo año, cuyo monto total asciende a 117 mil 29 millones 456 mil 456 pesos. El documento fue entregado al Congreso del Estado por la gobernadora María Eugenia Campos Galván el pasado 28 de noviembre, a través del presidente del Poder Legislativo, Guillermo Ramírez.

De acuerdo con la propuesta presentada por el Ejecutivo, los rubros de mayor inversión son Justicia y Seguridad, con más de 14 mil 177 millones de pesos, Salud, con una asignación superior a los 11 mil millones, y Protección Social, con un monto estimado en 9 mil millones de pesos. La distribución del gasto refleja las prioridades en materia de seguridad, atención médica y bienestar social para el próximo año fiscal.

Los diputados locales tendrán la oportunidad de cuestionar a los funcionarios sobre la justificación de sus presupuestos, metas específicas, proyectos prioritarios y mecanismos de control del gasto. Las comparecencias también permitirán evaluar la viabilidad de los programas propuestos en relación con las necesidades sociales, económicas y de seguridad del estado.

Con este paso, el Congreso del Estado avanza en el proceso de revisión técnica y política del Paquete Económico, en un contexto marcado por demandas ciudadanas de eficiencia en el uso de recursos públicos, mayor transparencia y resultados concretos en áreas como salud, seguridad y desarrollo humano. La discusión continuará en las próximas semanas hasta su eventual aprobación antes de que finalice el año legislativo.

