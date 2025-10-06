Movil - LB1 -
    octubre 6, 2025
    Redacción ADN / Staff. -
    Reafirma Congreso su liderazgo a nivel nacional en la implementación de buenas prácticas laborales y de bienestar

    Recibe Congreso del Estado Constancia de la Norma 035. Chihuahua, Chih .- El Congreso del...
    Reafirma Congreso su liderazgo a nivel nacional en la implementación de buenas prácticas laborales y de bienestar

    Recibe Congreso del Estado Constancia de la Norma 035. Chihuahua, Chih .- El Congreso del...
    Acudirá alcalde a velorio de esposo de la gobernadora, acaecido este domingo

    POR Redacción ADN / Staff.
    El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, acudirá a la ciudad de Chihuahua para solidarizarse con la gobernadora Maru Campos en las pompas fúnebres del empresario Víctor Cruz Russek, quien falleció este domingo en Chihuahua, Capital, producto del padecimiento de cáncer.

     

    Ciudad Juárez,Chih .- Pérez Cuéllar, externó sus condolencias a la Gobernadora y a la familia del empresario, además de dar a conocer que acudirá a la ciudad de Chihuahua para acompañarlos.

    Cruz Russek falleció tras una complicación pulmonar derivada del cáncer de pleura, luego de permanecer internado en un hospital de la capital del estado.

    Su funeral se realizará este lunes en Mausoleos Luz Eterna.

