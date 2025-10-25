Movil - LB1A -
octubre 17, 2025
    octubre 25, 2025 | 18:51
    Acudió Pérez Cuéllar a Informe de Labores Legislativas de Rosana Díaz

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Esta tarde el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acudió al Primer Informe de Labores Legislativas de la diputada local de Morena por el Distrito 4, Rosana Díaz.

    Ciudad Juárez, Chih .- En su discurso, el alcalde resaltó la gran labor que realiza la diputada por los juarenses no solo en el Distrito 4, si no en toda la ciudad.

    “Hoy se presentó un informe tan completo que abarca temas de seguridad, de medio ambiente, de bienestar animal y de salud, por lo que le reconozco a la diputada su gran trabajo”, agregó.

    Reconoció que Rosana Díaz, está siempre pendiente de la gestión social.

    “Le agradecemos por su trabajo y la exhortamos a seguir adelante, sabemos que no nos va a fallar”, resaltó.

    Por su parte la diputada, Rosana Díaz, mostró su agradecimiento a todos los presentes por acompañarla en este evento tan importante.

    “Soy una conexión entre el que necesita y el que tiene para ayudar y compartir, gracias por acomodarme y ser parte de este camino”, resaltó.

    Además mencionó que la cuarta transformación tiene rostro de mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum, que es un ejemplo que inspira a todas las mujeres que ocupan un espacio público a legislar con humildad.

    “No les voy a fallar, seguiré como diputada cercana a la gente y trabajaré por el Cuarto Distrito y por Ciudad Juárez, Viva Morena y la cuarta transformación”, expresó.

    Al evento acudieron diputados locales y federales, regidores del Ayuntamiento así como funcionarios municipales.

