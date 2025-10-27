Acude Secretario de SSPE al despacho del alcalde para invitarlo a la Torre Centinela

Publicidad - LB2 -

“En materia de seguridad lo que no suma resta”, precisó Gilberto Loya, luego de los señalamientos del alcalde, sobre la fecha establecida para la conclusión de la obra.

Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, estuvo la mañana de este lunes en el despacho del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, para entregar un oficio en donde lo invita a visitar La Torre Centinela.

Hace algunos días, el alcalde cuestionó los tiempos de finalización de la Torre Centinela, y las reacciones del Gobierno del Estado, no se hicieron esperar, y hoy el propio titular de la SSPE acudió a la alcaldía para hacer llegar la invitación al primer redil.

El Alcalde no estaba en su despacho, sin embargo, el oficio fue recibido por su secretaria.

Gilberto Loya estuvo acompañado de Ulises Pacheco, del regidor Alejandro Jiménez, y otros funcionarios.

Loya mencionó que sabe del interés de Pérez Cuellar, y que es por ello que quieren mostrarle los avances De la Torre Centinela, lo mismo que a los regidores.

“En materia de seguridad lo que no suma resta”, precisó luego de las declaraciones de Pérez Cuéllar quien señaló retrasos en la obra.

