Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 17, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 27, 2025 | 14:09
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Acude Secretario de SSPE al despacho del alcalde para invitarlo a la Torre Centinela

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Publicidad - LB2 -

    “En materia de seguridad lo que no suma resta”, precisó Gilberto Loya, luego de los señalamientos del alcalde, sobre la fecha establecida para la conclusión de la obra.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .- El Secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez, estuvo la mañana de este lunes en el despacho del alcalde, Cruz Pérez Cuéllar, para entregar un oficio en donde lo invita a visitar La Torre Centinela.

    Hace algunos días, el alcalde cuestionó los tiempos de finalización de la Torre Centinela, y las reacciones del Gobierno del Estado, no se hicieron esperar, y hoy el propio titular de la SSPE acudió a la alcaldía para hacer llegar la invitación al primer redil.

    - Publicidad - HP1

    El Alcalde no estaba en su despacho, sin embargo, el oficio fue recibido por su secretaria.
    Gilberto Loya estuvo acompañado de Ulises Pacheco, del regidor Alejandro Jiménez, y otros funcionarios.

    Loya mencionó que sabe del interés de Pérez Cuellar, y que es por ello que quieren mostrarle los avances De la Torre Centinela, lo mismo que a los regidores.

    “En materia de seguridad lo que no suma resta”, precisó luego de las declaraciones de Pérez Cuéllar quien señaló retrasos en la obra.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo electrónico.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?
    No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    ALVIN Y EL CURA 01 | EN VIVO

    En este episodio del podcast, Alvin Álvarez y el "Cura" Canales de la Vega...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Son pocas las denuncias de propietarios de autos perjudicados por un bache

    El Secretario del Ayuntamiento, Héctor Ortiz Orpinel, dijo que las demandas por daño patrimonial...
    Economía

    Acciones de Qualcomm se disparan 20% tras anunciar nuevos procesadores de inteligencia artificial para centros de datos

    Los chips AI200 y AI250 permitirán generar respuestas sin fase de entrenamiento, reduciendo costos...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.