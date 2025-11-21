Acude alcalde Pérez Cuéllar a presentación del Visor de Indicadores Sociales y Ambientales de Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

La herramienta permitirá identificar riesgos y apoyar decisiones de política pública en materia socioambiental.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, asistió este viernes a la presentación oficial del Visor de Indicadores Sociales y Ambientales para Ciudad Juárez, una herramienta digital de consulta pública diseñada para facilitar la toma de decisiones informadas sobre el desarrollo sustentable y la vulnerabilidad climática en la región fronteriza.

El evento se llevó a cabo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración (ICSA) de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), con la presencia del rector Daniel Alberto Constandse Cortez, representantes académicos, organismos binacionales y funcionarios municipales. Durante su intervención, el alcalde subrayó la importancia del tema ambiental como un eje transversal para la salud pública, el desarrollo urbano y la cooperación internacional.

“Quien aún niegue el cambio climático y los problemas ambientales lo hace desde intereses particulares, pero esta es una realidad que afecta a todos. Lo que ocurre en Juárez repercute en El Paso y Las Cruces, y viceversa. Por eso debemos trabajar juntos”, afirmó Pérez Cuéllar, al tiempo que felicitó a los equipos responsables por el desarrollo del visor e instó a su administración a socializar la herramienta para fortalecer la planeación de políticas públicas.

El Visor de Indicadores Sociales y Ambientales fue desarrollado en colaboración por la Universidad Rice, el Tecnológico de Monterrey y con el apoyo del Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank) a través de su Programa de Asistencia Técnica. El sistema ofrece información georreferenciada en tiempo real sobre indicadores sociales, ambientales y de infraestructura, permitiendo identificar zonas de riesgo y orientar acciones de gobierno en áreas críticas.

El director del NADBank, John Beckham, destacó el valor estratégico del proyecto en la región fronteriza. “Este visor refleja la misión transfronteriza del Banco. Apoya la generación de conocimiento para decisiones con respaldo comunitario y técnico. La frontera es una cuna de valor, riqueza y de colaboración, y este es un ejemplo claro de ello”, expresó.

Beckham también resaltó el compromiso del gobierno municipal y de la UACJ, que fueron clave para concretar el lanzamiento del visor en Ciudad Juárez. Agregó que herramientas como esta contribuyen a impulsar proyectos de infraestructura ambiental más eficientes y con mayor respaldo social a lo largo de la frontera México–Estados Unidos.

Por su parte, el rector de la UACJ, Daniel Constandse, agradeció la confianza para presentar este proyecto desde la universidad. En su mensaje, reconoció al equipo de investigación por su trabajo conjunto, señalando que la información generada será crucial para identificar la vulnerabilidad climática y social en los sectores más expuestos de la ciudad.

“El visor es único en México. Nos permitirá comprender los riesgos del desarrollo fronterizo y también será útil para diseñar políticas públicas participativas y equitativas, acordes con las necesidades reales de las comunidades juarenses”, afirmó Constandse.

Al cierre del evento, las autoridades reafirmaron el compromiso de seguir colaborando en proyectos que promuevan el desarrollo sostenible de Ciudad Juárez, reconociendo que la cooperación entre academia, gobierno y organismos internacionales es indispensable para enfrentar los retos socioambientales de la región.

