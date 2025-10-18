Movil - LB1A -
octubre 18, 2025
    15:20
    Acude alcalde a Primer Informe del diputado Alejandro Pérez Cuéllar

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar acudió al Primer Informe de Labores Legislativas del Diputado Federal Alejandro Pérez Cuéllar.

    Ciudad Juárez, Chih .– En el marco de este primer informe, el alcalde resaltó la gran labor que realiza el legislador Pérez Cuéllar.

    “Agradezco al legislador por este gran trabajo que hace, por estar muy de cerca con los ciudadanos y por el plan de reforestación que tiene y por esa gran visión”, señaló.

    Reconoció la entrega, compromiso, disposición, talento, capacidad y amor del diputado por Ciudad Juárez.

    El diputado Alejandro Pérez Cuéllar resaltó algunas de las muchas actividades que ha llevado a cabo durante este primer año en la legislatura federal.

    “Es muy importante rendir cuentas, siempre nos lo ha expresado la Presidenta Claudia Sheinbaum, por eso estamos aquí”, expresó.

    Resaltó que siempre se tiene que estar cercano a la gente, por eso regresó a dar este informe al pueblo de Ciudad Juárez.

    “Seguimos comprometidos con la frontera norte y con las y los juarenses”, dijo el diputado.

    Agregó que se está trabajando en varias
    Iniciativas , en donde tiene el apoyo de otros legisladores.

    Por su parte, el Diputado Octavio Borunda Quevedo, representante estatal del Partido Verde Ecologista de México expresó la lucha del legislador Pérez Cuéllar por un México más verde y más humano.

    “Ganó un distrito que pertenecía a otro partido con una campaña de casa por casa con la fuerza de la gente”, señaló.

    Resaltó que esa victoria no fue producto de la casualidad sino de la confianza de las y los juarenses.

    Dijo que hoy desde la Cámara de Diputados, trabaja e impulsa temas fundamentales para la región, además lo felicitó por su entrega y compromiso.

    Acudieron al evento funcionarios municipales, regidores, diputados federales, así como integrantes del sector empresarial.

