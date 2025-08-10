Movil - LB1 -
    Acude a las nuevas ubicaciones del CAM móvil del JuárezBus del 11 al 16 de agosto

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), invitó a la ciudadanía a acudir al Centro de Atención de Movilidad (CAM Móvil), del sistema JuárezBus, que estará disponible del 11 al 16 de agosto en distintas ubicaciones.

    Ciudad Juárez, Chih .- Esto, con el objetivo de facilitar a las y los usuarios el trámite y renovación de la tarjeta del JuárezBus.

    Ubicación y fechas:

    • Del 11 al 15 de agosto: IIT-IADA (Instituto de Ingeniería y Tecnología e Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte) de la UACJ

    • Sábado 16 de agosto: Super de Riberas.

    La ciudadanía puede acudir los días lunes, martes, miércoles y viernes en un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

    Los días jueves y sábado el módulo estará disponible de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

    La OTV reiteró el llamado para aprovechar esta oportunidad y realizar la renovación de vigencia de las tarjetas preferenciales de forma gratuita, especialmente a las y los estudiantes.

