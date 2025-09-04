Movil - LB1 -
    Publicidad - LB1 -
    septiembre 4, 2025 | 15:31
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Activan alerta preventiva por potencial de lluvias y vientos en Ciudad Juárez

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    A partir de este viernes a las 03:00 de la tarde y hasta el domingo a las 06:00 de la mañana, se prevé un potencial de precipitación en el municipio, con probabilidades de lluvia que oscilan entre 20% y 40 por ciento.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- El escenario más probable es la acumulación de entre 0 y 5 milímetros de lluvia; no obstante, algunos modelos meteorológicos advierten la posibilidad de precipitaciones fuertes, aunque este escenario solo cuenta con un 5 por ciento de probabilidad de presentarse.

    - Publicidad - HP1

    De acuerdo con Protección Civil, se esperan rachas de viento de ligeras a moderadas, entre 32 y 40 kilómetros por hora, aunque en caso de desarrollo de tormentas sobre el territorio municipal, podrían registrarse vientos más fuertes.

    Actualmente se observa nubosidad en tránsito al oeste del municipio, con trayectoria hacia el noreste rumbo a territorio estadounidense. Hasta el momento, Ciudad Juárez solo recibe nubosidad de muy baja densidad, principalmente en la zona poniente.

    Entre los riesgos asociados al desarrollo de tormentas se encuentran inundaciones en zonas susceptibles, crecida de ríos y arroyos, descargas eléctricas, rachas de viento fuertes y posible caída de granizo.

    Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar cruzar calles o arroyos con corriente, asegurar objetos sueltos en patios, azoteas y balcones, mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras altas durante tormentas y reportar cualquier emergencia al teléfono 911.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    En la Salud

    Llevan brigada médica a la Zona Centro

    Empleados de la Dirección de Salud Municipal llevaron a cabo una brigada médica en...
    Juárez / El Paso

    Aprovecha la campaña gratuita de microchipeo y vacunación antirrábica

    El próximo fin de semana se llevará a cabo de forma gratuita la campaña...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.