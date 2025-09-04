Activan alerta preventiva por potencial de lluvias y vientos en Ciudad Juárez

Publicidad - LB2 -

A partir de este viernes a las 03:00 de la tarde y hasta el domingo a las 06:00 de la mañana, se prevé un potencial de precipitación en el municipio, con probabilidades de lluvia que oscilan entre 20% y 40 por ciento.

Ciudad Juárez, Chih .- El escenario más probable es la acumulación de entre 0 y 5 milímetros de lluvia; no obstante, algunos modelos meteorológicos advierten la posibilidad de precipitaciones fuertes, aunque este escenario solo cuenta con un 5 por ciento de probabilidad de presentarse.

De acuerdo con Protección Civil, se esperan rachas de viento de ligeras a moderadas, entre 32 y 40 kilómetros por hora, aunque en caso de desarrollo de tormentas sobre el territorio municipal, podrían registrarse vientos más fuertes.

Actualmente se observa nubosidad en tránsito al oeste del municipio, con trayectoria hacia el noreste rumbo a territorio estadounidense. Hasta el momento, Ciudad Juárez solo recibe nubosidad de muy baja densidad, principalmente en la zona poniente.

Entre los riesgos asociados al desarrollo de tormentas se encuentran inundaciones en zonas susceptibles, crecida de ríos y arroyos, descargas eléctricas, rachas de viento fuertes y posible caída de granizo.

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía evitar cruzar calles o arroyos con corriente, asegurar objetos sueltos en patios, azoteas y balcones, mantenerse alejados de árboles, postes y estructuras altas durante tormentas y reportar cualquier emergencia al teléfono 911.

