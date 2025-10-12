Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
octubre 12, 2025
    Publicidad - LB1B -
    octubre 12, 2025 | 21:31
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Activa SSPM operativo de apoyo a la ciudadanía por lluvias

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informa que, como resultado de las recientes condiciones climatológicas adversas, hasta el momento se ha brindado el apoyo en 35 eventos relacionados con afectaciones a ciudadanos y sus vehículos a causa de las intensas lluvias registradas el día de ayer y madrugada de hoy.

    Ciudad Juárez, Chih .- Estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación entre la ciudadanía y las autoridades, mediante los siguientes mecanismos de comunicación, llamadas al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 911, comunicación directa a los números comunitarios de los Distritos Policiales y mediante recorridos de patrullaje preventivo.

    Entre las acciones de auxilio más destacadas realizadas por los elementos policiales se encuentran:

    - Publicidad - HP1

    • Paso de corriente a vehículos que no arrancaban debido a la humedad.
    • Empuje de automóviles para sacarlos de zonas inundadas o encharcadas.
    • Traslado seguro de personas a sus domicilios o a zonas seguras.
    • El rescate de un ciudadano que, tras perder el control de su vehículo e impactarse contra un camellón, quedó atrapado en el interior de su unidad, los oficiales actuaron con prontitud para auxiliarlo y asegurar su integridad física.

    Cabe mencionar que las personas apoyadas expresaron su agradecimiento por la pronta respuesta y el respaldo recibido en situaciones de riesgo.

    La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de mantener los protocolos de actuación ante fenómenos naturales y recuerda a la población utilizar los números oficiales para reportar emergencias.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN TV

    00:00:00
    ADN TV

    PREGÚNTALE A LUCIA 043 | ¿Terapia Artificial? con Ana Laura Casas

    ¿Puede la inteligencia artificial reemplazar al terapeuta humano?En este episodio de Preguntale a Lucía,...
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Juárez / El Paso

    Atendió Protección Civil derrumbe en finca de adobe en la colonia Arroyo Colorado

    La Dirección General de Protección Civil informó que este día elementos de la dependencia...
    México

    Visita Claudia Sheinbaum a damnificados por las lluvias en Puebla, Veracruz e Hidalgo

    Informó, a través de un video en sus redes sociales, que las Fuerzas Armadas...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.