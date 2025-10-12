Activa SSPM operativo de apoyo a la ciudadanía por lluvias

Publicidad - LB2 -

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal, informa que, como resultado de las recientes condiciones climatológicas adversas, hasta el momento se ha brindado el apoyo en 35 eventos relacionados con afectaciones a ciudadanos y sus vehículos a causa de las intensas lluvias registradas el día de ayer y madrugada de hoy.

Ciudad Juárez, Chih .- Estas acciones fueron posibles gracias a la coordinación entre la ciudadanía y las autoridades, mediante los siguientes mecanismos de comunicación, llamadas al Centro de Emergencia y Respuesta Inmediata 911, comunicación directa a los números comunitarios de los Distritos Policiales y mediante recorridos de patrullaje preventivo.

Entre las acciones de auxilio más destacadas realizadas por los elementos policiales se encuentran:

• Paso de corriente a vehículos que no arrancaban debido a la humedad.

• Empuje de automóviles para sacarlos de zonas inundadas o encharcadas.

• Traslado seguro de personas a sus domicilios o a zonas seguras.

• El rescate de un ciudadano que, tras perder el control de su vehículo e impactarse contra un camellón, quedó atrapado en el interior de su unidad, los oficiales actuaron con prontitud para auxiliarlo y asegurar su integridad física.

Cabe mencionar que las personas apoyadas expresaron su agradecimiento por la pronta respuesta y el respaldo recibido en situaciones de riesgo.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal refrenda su compromiso de mantener los protocolos de actuación ante fenómenos naturales y recuerda a la población utilizar los números oficiales para reportar emergencias.

