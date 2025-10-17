Movil - LB1A -
octubre 18, 2025
    octubre 18, 2025 | 13:25
    Acompañó Presidente Pérez Cuéllar al diputado Pedro Torres en su informe

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Agencias
    Durante el Primer Informe de Actividades del Diputado local, Pedro Torres Estrada, el legislador destacó el trabajo del Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien siempre está atento de velar por los intereses de la comunidad.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Torres Estrada dijo en su mensaje que el alcalde siempre ha tenido la disposición de atender todas y cada una de las gestiones que han llegado a las distintas áreas de la Administración Municipal.

    Esto solamente habla de un gobierno cercano a la ciudadanía y sensible a las necesidades sociales.

    Agregó que la coordinación entre el Congreso del Estado y el Municipio es un ejemplo de cómo se puede avanzar en beneficio de la comunidad.

    Sobre esto, el Presidente Pérez Cuéllar reconoció la labor del legislador por mantener una gestión cercana a la ciudadanía y por impulsar temas de relevancia para la comunidad juarense, entre ellos el transporte público y otros rubos de importancia.

    Dijo que como diputado, Pedro Torres ha buscado impulsar el bienestar comunitario y en esto él es testigo, porque siempre está solicitando apoyos para elevar la calidad de vida de la comunidad.

    El legislador reafirmó su compromiso de continuar trabajando bajo los principios de la Cuarta Transformación, con respeto a la ley y vocación de servicio, para consolidar un ejercicio político al servicio del pueblo.

    En el evento estuvieron el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar; el presidente del Congreso, Guillermo Ramírez; el coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Cuauhtémoc Estrada y las diputadas Rosana Díaz y María Antonieta Pérez.

    Además del secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz; la síndica municipal Ana Estrada; la regidora María Dolores Adame Alvarado; Sergio Rodríguez, director de Protección Civil; el director de Desarrollo Social, Hugo Vallejo y la coordinadora de la Atención Ciudadana, María Antonieta Mendoza.

