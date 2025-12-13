Acompaña Pérez Cuéllar a Sheinbaum en inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Juárez

Publicidad - LB2 -

El espacio fue habilitado por el Municipio y ofrecerá atención integral en una zona con alta incidencia de violencia familiar.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante la inauguración del Centro Libre para las Mujeres en Ciudad Juárez, un espacio orientado al encuentro, el aprendizaje y el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres en una zona con alta incidencia de violencia familiar.

El inmueble, ubicado sobre la avenida Manuel Talamás Camandari, fue otorgado por el Gobierno Municipal y contará con el respaldo del Instituto Municipal de las Mujeres, como parte de una coordinación entre los tres órdenes de gobierno para fortalecer la atención integral a mujeres en situación de vulnerabilidad.

Durante el acto, la mandataria federal subrayó el significado histórico de que una mujer encabece el Poder Ejecutivo nacional, al señalar que se trata de un momento de reivindicación tras décadas en las que las mujeres fueron relegadas de los espacios de decisión.

“Es tiempo de reconocernos, ejercer nuestras libertades y garantizar derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda, el trabajo y una vida libre de violencia”, expresó Sheinbaum Pardo.

La presidenta explicó que los Centros Libres para las Mujeres funcionan como espacios de libertad, cuidado y acompañamiento, donde las usuarias pueden desarrollar habilidades, recibir atención psicológica y orientación jurídica, así como capacitación para un oficio que contribuya a su autonomía económica.

Indicó que estos centros forman parte de una estrategia integral que incluye la Cartilla de los Derechos de las Mujeres, la Red de Tejedoras de la Patria y apoyos económicos como la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, además de otros programas sociales.

En su intervención, la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que este es el segundo Centro Libre que entra en operación en Ciudad Juárez y que Chihuahua contará con 17 espacios de este tipo, todos con atención integral y con respaldo institucional, en respuesta a necesidades específicas de distintas regiones del estado.

Durante la ceremonia se realizó la develación de la placa y el corte de listón, así como el reconocimiento a cinco mujeres integrantes de la Red de Tejedoras de la Patria, por su labor comunitaria y social en Ciudad Juárez.

Al finalizar el evento, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar destacó la relevancia de la visita presidencial y del mensaje de igualdad que se impulsa a nivel nacional, además de resaltar que mientras el Gobierno Federal aporta los recursos para la operación de los programas, el municipio contribuye con las instalaciones, reiterando su disposición para continuar colaborando en proyectos que fortalezcan el bienestar social en la ciudad.

