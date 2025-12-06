Acompaña alcalde a Sheinbaum en celebración de los 7 años de la 4T

Publicidad - LB2 -

Cruz Pérez Cuéllar acudió al Zócalo para respaldar el movimiento y a la presidenta en el aniversario del inicio de la Cuarta Transformación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se encuentra en la Ciudad de México para participar en los actos conmemorativos por el séptimo aniversario de la llegada al poder del movimiento conocido como la Cuarta Transformación (4T), ahora encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de sus redes sociales, el edil fronterizo compartió una imagen acompañado de su esposa Rubí Enríquez, con quien aprovechó para tener una salida previa al evento central.

- Publicidad - HP1

En su publicación, Pérez Cuéllar expresó su respaldo a la mandataria federal con el mensaje: “Una escapadita en CDMX con mi amor Rubí. Mañana desde muy temprano vamos a apoyar con todo a nuestra presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo”, dejando claro su intención de asistir al evento programado en la Plaza de la Constitución.

La convocatoria fue realizada por la propia Sheinbaum para conmemorar el inicio del proyecto político que comenzó formalmente con la victoria electoral de Andrés Manuel López Obrador en 2018.

Se trata del primer evento masivo de este tipo desde la toma de posesión de la nueva presidenta el pasado 1 de octubre, lo que le otorga un matiz simbólico de continuidad y reafirmación del movimiento fundado por su antecesor.

Durante la jornada se esperaban mensajes sobre los logros alcanzados durante estos siete años, tanto en materia de políticas sociales como de transformaciones institucionales, así como los nuevos compromisos del actual gobierno.

La presencia de gobernadores, legisladores, alcaldes y simpatizantes del movimiento busca proyectar una imagen de unidad y fortaleza rumbo al nuevo sexenio.

En paralelo a la concentración principal en el Zócalo capitalino, se organizaron movilizaciones desde distintos puntos de la ciudad.

Entre ellas, destacó una marcha desde el Monumento a la Revolución, así como otra denominada “Marcha del Tigre”, convocada por redes sociales y colectivos afines al obradorismo.

La asistencia del alcalde de Ciudad Juárez refuerza la cercanía política que ha mantenido con el proyecto de la 4T desde su llegada a la administración municipal.

Pérez Cuéllar ha sido uno de los perfiles visibles de Morena en el norte del país, y su presencia en este evento nacional subraya su respaldo al nuevo gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum.

Redacción ADN / Staff. ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo electrónico. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna nota?

No dude en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por usted. Síguenos en nuestras redes sociales.