Aclara Seguridad Vial que es falsa aplicación de fotomultas

Ante recientes publicaciones encontradas en redes sociales sobre la supuesta implementación de fotomultas en nuestra ciudad, la Coordinación General de Seguridad Vial y el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez aclaran que no se ha implementado ni se tiene previsto echar en marcha el sistema de fotomultas para nuestra localidad.
Ciudad Juárez, Chih .- Se le recuerda a la ciudadanía que toda información oficial sobre medidas de tránsito y seguridad vial o de cualquier otra dependencia, debe generarse únicamente por parte de las autoridades correspondientes.
Para más información y actualizaciones oficiales, consulta:
– Sitio oficial del Gobierno Municipal: juarez.gob.mx
– Facebook de Seguridad Vial: facebook.com/seguridadvialcdjuarez
– Facebook de Comunicación Social: facebook.com/ComSocmpiojuarez
Los medios de comunicación también pueden informarse a través de los grupos de whatsapp de Comunicación Social y Seguridad Vial.
¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.
¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.
Síguenos en nuestras redes sociales.