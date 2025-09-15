Aclara Seguridad Vial que es falsa aplicación de fotomultas

Publicidad - LB2 -

Ante recientes publicaciones encontradas en redes sociales sobre la supuesta implementación de fotomultas en nuestra ciudad, la Coordinación General de Seguridad Vial y el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez aclaran que no se ha implementado ni se tiene previsto echar en marcha el sistema de fotomultas para nuestra localidad.

Ciudad Juárez, Chih .- Se le recuerda a la ciudadanía que toda información oficial sobre medidas de tránsito y seguridad vial o de cualquier otra dependencia, debe generarse únicamente por parte de las autoridades correspondientes.

- Publicidad - HP1

Para más información y actualizaciones oficiales, consulta:

– Sitio oficial del Gobierno Municipal: juarez.gob.mx

– Facebook de Seguridad Vial: facebook.com/seguridadvialcdjuarez

– Facebook de Comunicación Social: facebook.com/ComSocmpiojuarez

Los medios de comunicación también pueden informarse a través de los grupos de whatsapp de Comunicación Social y Seguridad Vial.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.