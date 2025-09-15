Movil - LB1 -
    septiembre 15, 2025 | 13:03
    InicioEstadoJuárez / El Paso

    Aclara Seguridad Vial que es falsa aplicación de fotomultas

    Juárez / El Paso

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Ante recientes publicaciones encontradas en redes sociales sobre la supuesta implementación de fotomultas en nuestra ciudad, la Coordinación General de Seguridad Vial y el Gobierno Municipal de Ciudad Juárez aclaran que no se ha implementado ni se tiene previsto echar en marcha el sistema de fotomultas para nuestra localidad.

     

    Ciudad Juárez, Chih .- Se le recuerda a la ciudadanía que toda información oficial sobre medidas de tránsito y seguridad vial o de cualquier otra dependencia, debe generarse únicamente por parte de las autoridades correspondientes.

    Para más información y actualizaciones oficiales, consulta:
    – Sitio oficial del Gobierno Municipal: juarez.gob.mx
    – Facebook de Seguridad Vial: facebook.com/seguridadvialcdjuarez
    – Facebook de Comunicación Social: facebook.com/ComSocmpiojuarez

    Los medios de comunicación también pueden informarse a través de los grupos de whatsapp de Comunicación Social y Seguridad Vial.

