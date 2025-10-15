Movil - LB1A -
octubre 15, 2025
    octubre 15, 2025 | 20:22
    Aclara director de Regulación Comercial que no habrá aumentos en los permisos

    Juárez / El Paso

    POR Redacción ADN / Staff.
    Oscar Guevara, señaló que los locatarios y a los líderes de los mercados deben estar tranquilos ante los rumores que han provocado intranquilidad entre los vendedores.

    Ciudad Juárez, Chih (ADN/Arturo Hernández) .– El director de Regulación Comercial del municipio, Óscar Guevara, aclaró a los vendedores de los mercados populares que no habrá aumentos en los permisos, y refrendó su compromiso para seguir trabajando sin problemas.

    La declaración de Oscar Guevara, se despende luego de que un grupo de comerciantes llevaron a efecto una manifestación en las afueras de la presidencia municipal, en donde manifestaron su preocupación por el incremento a los permisos, además de los movimientos que se dieron en semanas anteriores entre el personal de Regulación Comercial.

    Frente a los vendedores del mercador “Tierra y Libertad”, señaló que el objetivo de su visita es “darles tranquilidad a los locatarios” y a los líderes de los mercados.

    Guevara enfatizó que “los permisos no van a subir” y que están buscando la manera de ofrecer “descuentos un poquito más accesibles”.

    Destacó la importancia del comercio en Ciudad Juárez, al señalar que representa una base “fundamental para la ciudadanía juarense”.

    Los requisitos se mantienen “muy sencillos” y “simples”, incluyendo la credencial de elector y las anuencias.

    Para quienes manejan alimentos, se requiere el curso de manejo de alimentos —ofrecido de manera gratuita por la Dirección de Regulación Comercial— y análisis clínicos.

    En el caso de los mercados, la Dirección trabaja directamente con los líderes, quienes se encargan de tramitar los permisos y gestionar los descuentos para los locatarios.

    El director informó que actualmente se tienen registrados alrededor de 105 mercados en la ciudad, todos debidamente regulados.

    Mencionó que los comerciantes de alimentos reciben pláticas de capacitación gratuitas por parte de la Dirección, cubriendo únicamente el costo de sus análisis clínicos.

